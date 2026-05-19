בן גביר הודיע לנתניהו: כך אתמודד בבחירות הקרובות

יו"ר עוצמה יהודית איתמר בן גביר, הבהיר בשיחה עם ראש הממשלה נתניהו, כיצד בכוונתו להתמודד בבחירות הקרובות

ראש הממשלה בנימין נתניהו פעל בתקופה האחרונה מאחורי הקלעים בניסיון לבחון מחדש ריצה משותפת של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בבחירות הקרובות. מטרת המהלך שיזם נתניהו היא למנוע סיכון של אובדן מנדטים יקרים בתוך גוש הימין.

על פי דיווח של הכתבת הפוליטית אנה ברסקי, המהלך הפוליטי תקוע בשלב זה ואינו מתקדם. הסיבה לכך היא נחישותו של יו"ר עוצמה יהודית, איתמר בן גביר, לרוץ הפעם באופן עצמאי לחלוטין לכנסת במטרה לבנות סיעה גדולה שתמנה לפחות 10 מנדטים.

החשש של בן גביר: החיבור יפגע בהתרחבות המפלגה

גורמים המעורים בפרטים מסבירים כי לפי תפיסתו של בן גביר, חיבור טכני או מהותי מחודש עם מפלגת הציונות הדתית אמנם עשוי לסייע לשר סמוטריץ' לעבור בבטחה את אחוז החסימה, אך מנגד הוא יגבה מחיר פוליטי כבד מעוצמה יהודית.

בן גביר סבור כי ריצה משותפת תפגע באופן ישיר ביכולתה של מפלגתו לפנות, לתרגם ולהתרחב לקהלים חדשים ומגוונים במפת המנדטים, שאינם מזוהים בהכרח עם המגזר הדתי-לאומי הקלאסי.