הנקודה האדומה: סיכום חדשות יומי בנקודות

לא היה לכם זמן לחדשות?

אריאל שרפר מסכם את האירועים החשובים שקרו היום וכל מה שמעניין סרוגים בכמה נקודות אדומות:

החרדים העבירו חוק שאוסר שימוש בנוזל "בואש" בהפגנות, כי הוא מסוכן ומסריח. קריסטל מנטה עדיין מותר בשימוש

טלי גוטליב השתתפה בדיון בבג"ץ על העתירות נגד מינוי גופמן לראש המוסד הבא. ושמישהו ינסה לעצור אותה עם קריסטל מנטה.

הראשון לציון הרב יצחק יוסף פרסם בהודעה מיוחדת כי מצבו הרפואי תקין. שאלה: האם הם רוצים גם חוות דעת מהרנטגן?

חבר הכנסת עמית הלוי תקף את המשנה ליועמש"ית על התערבות בהליכי חקיקה. הסיבה האמיתית: תכירו את חבר הכנסת עמית הלוי.

האיחוד האירופי מאיים להטיל סנקציות על מתנחלים ומשווה אותם למחבלי חמאס. שמישהו יעדכן את האיחוד האירופי שמתנחלים תוקפים רק כשיש להם סיבה מוצדקת

ריקוד הדגלים ביום ירושלים יעבור בכל המקומות החשובים: מלך הפלאפל, ארומה העיר העתיקה ושער הרחמים על אלה שעדיין לא נשואים..

סטודנטיות במכללה ירושלים נזרקו ללא התרעה מהדירה על ידי אם הבית כי לא הייתה נקייה. במכללה מבררים "מי נתן את ההוראה?"