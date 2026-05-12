מבזקים
סרוגים
מה שקורה וקרה בקצרה● צפו

הנקודה האדומה: סיכום חדשות יומי בנקודות

מה התחליף לבואש בהפגנות •מה משותף למפגינים וטלי גוטליב• היכן יעבור ריקוד הדגלים ביום ירושלים

אריאל שרפר
כ"ה אייר התשפ"ו
הנקודה האדומה: סיכום חדשות יומי בנקודות
הנקודה האדומה עם אריאל שרפר צילום: אולפן סרוגים
הנקודה האדומה כ"ה אייר. אולפן סרוגים

לא היה לכם זמן לחדשות?

אריאל שרפר מסכם את האירועים החשובים שקרו היום וכל מה שמעניין סרוגים בכמה נקודות אדומות:

  • החרדים העבירו חוק שאוסר שימוש בנוזל "בואש" בהפגנות, כי הוא מסוכן ומסריחקריסטל מנטה עדיין מותר בשימוש

  • טלי גוטליב השתתפה בדיון בבג"ץ על העתירות נגד מינוי גופמן לראש המוסד הבא. ושמישהו ינסה לעצור אותה עם קריסטל מנטה.

  • הראשון לציון הרב יצחק יוסף פרסם בהודעה מיוחדת כי מצבו הרפואי תקין. שאלה: האם הם רוצים גם חוות דעת מהרנטגן?

  • חבר הכנסת עמית הלוי תקף את המשנה ליועמש"ית על התערבות בהליכי חקיקה. הסיבה האמיתיתתכירו את חבר הכנסת עמית הלוי.

  • האיחוד האירופי מאיים להטיל סנקציות על מתנחלים ומשווה אותם למחבלי חמאס. שמישהו יעדכן את האיחוד האירופי שמתנחלים תוקפים רק כשיש להם סיבה מוצדקת

  • ריקוד הדגלים ביום ירושלים יעבור בכל המקומות החשובים: מלך הפלאפל, ארומה העיר העתיקה ושער הרחמים על אלה שעדיין לא נשואים..

  • סטודנטיות במכללה ירושלים נזרקו ללא התרעה מהדירה על ידי אם הבית כי לא הייתה נקייה. במכללה מבררים "מי נתן את ההוראה?"

  • אוהדי משלחת ישראל לאירוויזיון מאשימים צלם אוסטרי בפגיעה במזיד באחת המלוות של נעם בתן. העם נגד תקשורת עוינת!

--

מהדורת "הנקודה האדומה" בכל יום באתר סרוגים!


הנקודה האדומה טלי גוטליב האיחוד האירופי יום ירושלים אירוויזיון 2026 אריאל שרפר

גלו עוד כתבות

החליקו לגלות עוד

סיימתם! אין עוד כתבות להצגה