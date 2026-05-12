טלי גוטליב מעריכה: זה ראש המוסד הבא

חברת הכנסת טלי גוטליב נכחה היום (שלישי) בדיון בבג"ץ בעניין העתירות נגד מינוי רומן גופמן לראש המוסד.

עוד במהלך הדיון היא טוענת: "‏האלוף גופמן יהיה ראש המוסד". בהמשך היא מסבירה מדוע היא חושבת ככה: "דפנה ברק ארז בבג"ץ בעניין האלוף גופמן זזה לא נוח בכסא. השופט שטיין וגרוסקופף מקשים על עורכי הדין: "מכח מה אפשר להתערב במינוי, זה משפט מנהלי, תצביע על חוסר סבירות". ברק ארז מיד עוזרת לעורכי הדין.

״רצית לדבר על פגם בטוהר המידות של הממנה״ אומרת ארז לג׳ינג׳י. הכוונה לרה״מ. ברק ארז יודעת שעד עכשיו לא נטען שום טיעון משפטי. ‏״אתה מחבל בעתירה שלך״ היא אומרת לג׳ינג׳י כשהוא טוען על כלום ושום דבר". גוטליב מתכוונת בדבריה לעו"ד אלעז שרגא.

עוד כתבה גוטליב: "‏״הרצידיביסט״ קורא שרגא לאלוף גופמן. ״מה זה? אתה לא תדבר כך על אלוף בצהל״ אני צועקת לעברו. ‏ברק ארז: ״גבירתי לא תפריע״. ״את צריכה להעיר לו, איך הוא מעז״ אני עונה לה. השופט שטיין מתערב ואומר לשרגא ״תחזור בך אל תדבר כך על מי שתרם את כולו למען המדינה״. שרגא בעצבים: ״אני לוקח את המילה חזרה״..



‏״נראה אותך עם הטרטרת והקרקס כאן מאחורה״ עונה לה שרגא כשהוא מתייחס אליי ולח״כ לימור סון הר מלך. ״איך אתן נותנים לו לדבר אלינו כך״ אני אומרת לשופטים. ״גבירתי את תצטרכי לצאת״ אומרת לי ארז. ״אני לא גבירתי אני ח״כ ואת לא שומרת על כבודי״. השופט שטיין התערב והזהיר את שרגא. ‏אח״כ יספרו לכם שאני צועקת.. ‏מזל שהכל מצולם".