חבר הכנסת מהליכוד תקף בחריפות את המשנה ליועמ"שית על פנייתו לבג"ץ נגד עמדת הממשלה: "זו חתרנות. הוא עובד ציבור שחובר למיארה נגד הממשלה"

חבר הכנסת עמית הלוי (הליכוד) תקף היום (שלישי) בחריפות את המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, גיל לימון, בעקבות המכתב ששיגר לשופטי בג"ץ וחיבורו לעמדת היועמ"שית נגד החלטות הדרג המדיני. בראיון לאלי ציפורי ברדיו 'גלי ישראל', הגדיר הלוי את ההתנהלות כ"חתרנות" של עובדי ציבור.

"זה אירוע מבחיל מבחינה מוסרית", פתח ח"כ הלוי את דבריו. "קודם כל החתרנות עצמה – בשם מי הוא הולך ליועצת משפטית שלא מייצגת את עמדת הממשלה? בשם מי הוא כותב מכתב לשופטי בג"ץ?".

"מי נתן לך סמכות?"

הלוי הביע תרעומת על כך שפקיד בכיר במערכת המשפטית פועל באופן עצמאי מול ערכאות שיפוטיות, גם לאחר שהשמיע את עמדתו בפורומים הרלוונטיים. "הוא עובד ציבור. הוא כבר הופיע בפני הוועדה שקיבלה את ההחלטה, ועכשיו הוא חובר למיארה נגד הממשלה", טען.

בהמשך דבריו תהה הלוי על מקור הכוח של הייעוץ המשפטי אל מול הממשלה הנבחרת: "סליחה, מי נתן לך סמכות כזאת?".