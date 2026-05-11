שר החוץ סער: דוחים את הסנקציות האירופאיות, נמשיך בהתיישבות

שר החוץ גדעון סער יצא בתוקף נגד ההחלטה האירופאית להטיל סנקציות על שורה של גורמים בישראל, וזעם בעקבות ההקבלה בין אזרחי ישראל ומחבלי חמאס

בעקבות הודעת האיחוד האירופאי, על הטלת סנקציות חדשות לראשונה מזה שנתיים, על שורה של גורמים בישראל, שר החוץ סער דחה מכל וכל את ההחלטת, ואת הטענות האירופאיות.

"ישראל דוחה בתוקף את ההחלטה להטיל סנקציות כנגד אזרחים וארגונים ישראלים. האיחוד האירופי בחר, בצורה שרירותית ופוליטית, להטיל סנקציות כנגד אזרחים וגופים ישראלים בשל עמדותיהם הפוליטיות וללא כל בסיס" הודיע סער.



הוא המשיך ויצא בזעם כנגד ההשוואה בין אזרחים ישראלים ומחבלי חמאס, אותה ביצעה קאיה קאלאס, נשיאת האיחוד לענייני חוץ וביטחון, כאשר הודיע במקביל על הטלת סנקציות נגד אזרחים ישראלים ומחבלי חמאס.

סער הגיב בזעם לדברים "מקוממת לא פחות היא ההקבלה הבלתי נסבלת שבחר האיחוד האירופי לעשות בין אזרחים ישראלים לבין מחבלי החמאס. זוהי השוואה מעוותת לחלוטין מבחינה מוסרית".



ואף הודיע לאיחוד כי ישראל לא תורתע ותמשיך את מפעל ההתיישבות: "ישראל עמדה, עומדת ותעמוד על זכותם של יהודים להתיישב בלב מולדתנו. אין אף עם בעולם שיש לו זכות מתועדת וארוכת שנים כזאת על ארצו כפי שיש לעם ישראל על ארץ ישראל. זוהי זכות מוסרית והיסטורית שהוכרה גם במשפט העמים ואין אף גורם שיכול ליטול אותה מהעם היהודי".

ולבסוף הודיע כי הניסיון לשלוט בישראל דרך סנקציות לא יעבוד: "הניסיון להכתיב תפיסות פוליטיות באמצעות סנקציות - לא מקובל ולא יצליח".