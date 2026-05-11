דרמה על בימת האירוויזיון: הרקדנית הראשית בשיר "מישל" נפצעה

דרמה בחזרה של ישראל לאירוויזיון: ליהי פרויד, הרקדנית הראשית בהופעה של נועם בתן עם השיר "מישל", נפצעה לאחר שצלם שפעל על הבמה פגע בה במהלך הביצוע - והבהיל את אנשי המשלחת הישראלית

רגע מלחיץ במיוחד התרחש הערב (שני) במהלך החזרה הגנרלית לקראת חצי גמר האירוויזיון. ליהי פרויד, הרקדנית הראשית בהופעה של נועם בתן עם השיר "מישל", נפצעה במהלך הביצוע אחרי תקרית חריגה על הבמה.

החזרה הגנרלית נחשבת לאחת החזרות החשובות ביותר בשבוע האירוויזיון, שכן זו החזרה שבה צוותי השיפוט צופים בהופעות המלאות ובוחנים את המדינות לקראת שלב חצי הגמר.

ההתנגשות הלא צפויה על הבמה

לפי הדיווחים מהמקום, במהלך אחד הקטעים המרכזיים בהופעה יצאה פרויד מתוך מבנה היהלום שעל הבמה, כשלפתע צלם אוסטרלי שפעל באזור הבמה פגע בה במהלך הצילום. בעקבות ההתנגשות, הרקדנית נפגעה והאירוע יצר רגע של לחץ בקרב אנשי המשלחת הישראלית.

קיבלה טיפול רפואי ותעלה להופיע מחר

לאחר התקרית, ליהי קיבלה טיפול רפואי במקום וכעת היא מתאוששת. במשלחת הישראלית אישרו כי למרות הפציעה, היא צפויה לעלות מחר לחזרה הבאה ולהמשיך לקחת חלק בהופעה הישראלית.

במשלחת מקווים כעת להשאיר את הדרמה מאחור ולהתמקד בהכנות האחרונות לקראת חצי הגמר הגדול של האירוויזיון.