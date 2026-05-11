הנקודה האדומה: תקציר החדשות היומי בנקודות

מה הבעיה של הסרוגים •למה לשלם מס זה כמו קרבן• ומה מיוחד בשמו של יו"ר ועדת הבחירות החדש.

אריאל שרפר
כ"ד אייר התשפ"ו
אריאל שרפר מסכם את האירועים החשובים שקרו היום וכל מה שמעניין סרוגים בכמה נקודות אדומות:

  • מנהיג הציבור הליטאי הרב לנדו אמר על הסרוגים: “הם נהרגים כי רבותיהם מלמדים אותם תורה מעוותת". ואני חשבתי שפרשת הקללות הסתיימה בשבת שעברה.

  • באזור קלנדיה חוסל מחבל חמוש באם-16. חבל, יכולת לקבל נשק מצה"ל ולהצטרף לצד המנצח לשם שינוי.

  • הזמר הראל סקעת הצהיר בראיון: “אנשים בהלם מזה שאני מנשק מזוזה". מעניין מה אבי נאום "מנשקי הקמעות" יאיר גרבוז ז"ל היה אומר על זה..

  • לקראת יום ירושלים נמצאה אבן עתיקה כאישור תשלום לבית המקדש ועליה המילה "קרבן". הכבש כנראה חנה בכחול לבן.

  • השופט הסרוג נעם סולברג מינה את עורך דין דין ליבנה ליושב ראש ועדת הבחירות לכנסת הבאה. אמור מעתה עורך דין דין- צדק צדק תרדוף!

  • בווינה בוטלה מסיבת העיתונאים של נציג ישראל לאירוויזיון נעם בתן. גם פה יש חשש לזיופים..
