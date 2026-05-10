הרב לנדו נגד הציונות הדתית:

"הם נהרגים כי הרבנים שלהם מלמדים תורה מעוותת"

בהקלטה מדיונים פנימיים שפורסמה ברשת i24NEWS נשמע מנהיג הציבור הליטאי, הרב דב לנדו, מתבטא נגד הציונות הדתית והישיבות הסרוגות: "הם נהרגים כי רבותיהם מלמדים תורה מעוותת"

כ"ג אייר התשפ"ו
הרב לנדו צילום: שלומי כהן\פלאש 90

הקלטה של מנהיג "דגל התורה", הרב דב לנדו, שפורסמה הערב (ראשון) ברשת i24NEWS עוררה סערה נרחבת לאחר שהמנהיג החרדי נשמע מתבטא נגד הציונות הדתית וישיבות המגזר. 

בהקלטה נשמע הרב לנדו בדיונים פנימיים עם תלמידיו, כשהם מתייחסים לשאלה כיצד יש להתייחס לשירות בצה"ל ולמתחים נגד המגזר הדתי-לאומי. "לומדי התורה הם מצילים" טען הרב. "אין שום הסבר למה הערבים לא מתאחדים לשטוף את כל הארץ ולחסל את כל כולם, אין שום הסבר".

בתגובה, אחד התלמידים אמר כי "היום יש הרבה בחורים שרואים את הציבור הדתי לאומי, הכיפות הסרוגות, שבאמת מוסרים את הנפש להגנתם". הרב לנדו השיב כי "הם (החיילים הדתיים) נהרגים בגלל שאנחנו לא לומדים מספיק, אפשר להציל עוד יותר. הם נהרגים כי רבותיהם מלמדים תורה מעוותת".

