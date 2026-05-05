אירוויזיון 2026: כך הפכנו את תחרות המוזיקה למשימה לאומית

מאז ומתמיד תחרות השירים הבינלאומית עורר הדים בתקשורת. אחרי שישראל הגיעה לפסגה של מעצמת אירוויזיון ב-2023 עם יוניקורן, בשנת 2024 המלחמה הביאה אותה למקום אחר לגמרי. רחל גירון מאתר האירוויזיון הגדול ביותר מגלה איך זה קרה. האזינו לפודקאסט האירוויזיון של "סרוגים"

לא תמיד האירוויזיון עורר בנו כל כך הרבה אמוציות, אבל דווקא בשנים האחרונות, במיוחד מאז ה-7 באוקטובר מצאנו דרך להיאחז בו, כמקור לאופטימיות. אחרי הטבח ביישובי העוטף, ישראל לא יכלה לעלות על הבמה הגדולה ולהתעלם ממה שקרה.

כך הגיע השיר הוריקן ואחריו New Day Will Rise אבל השנה, שנתיים אחרי, ישראל שולחת את "מישל". שיר אופטימי וקצבי, זה אולי הדבר שהכי חיכינו לנו. להרגיש קצת רגילים בתקופה שבה שום דבר אינו נראה רגיל.

המשלחת הישראלית לאירוויזיון 2026 צילום: אסיף לנקרי

רחל גירון, עורכת באתר "Euromix", אתר האירוויזיון הגדול ביותר בישראל, מגיעה לפודקאסט "סורגים דוז פואה" ומדברת על כל מה שאנחנו רוצים לדעת ולא יודעים מאחורי הקלעים של תחרות השירה הנצפית ביותר בטלוויזיה באירופה, וגם בעולם.

"הפכנו את זה למשימה לאומית", טוענת גירון, שמסבירה מדוע היה חשוב למדינה בכל זאת לשנות את המילים של השיר October Rain בשנת 2024, ולשלוח את עדן גולן להתחרות. וכך הלאה גם בשנה שבה ייצגה אותנו יובל רפאל, וגם השנה - עם נועם בתן.

נועם בתן בחזרה הראשונה צילום: Corinne Cumming, EBU

גירון משתפת כי הסערה וההפגנות הפרו פלסטיניות והאנטי ישראליות הם גם מה שגרמו לה להצטרף לצוות העורכים של אתר חובבי האירוויזיון הגדול בארץ. גירון ועורכים נוספים בו מעדכנים מדי יום מה קורה בתחרות, לא רק בישראל - אלא גם את המתמודדים ממדינות אחרות.

במהלך הפודקאסט גם דירגנו את 5 השירים המשמעותיים ביותר בשנים האחרונות באירוויזיון, שייצגו את ישראל. למקום הראשון הגיע השיר "חי" של עפרה חזה, שמהדהד ומרגש אותנו עד היום.



