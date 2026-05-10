שיקלי נגד סולברג: "מינוי פוליטי שערורייתי, אפס עמוד שדרה"

שר התפוצות עמיחי שיקלי הגיב למינוי של דין ליבנה בוועדת הבחירות המרכזית ותקף את השופט נעם סולברג: "מינוי מביש שמצטרף לשורה ארוכה של החלטות בהן גילית אפס שמרנות ואפס עמוד שדרה"

שר התפוצות עמיחי שיקלי תקף הערב (ראשון) את יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, זאת בעקבות מינויו של עו"ד דין ליבנה כממלא מקום מנכ"ל הוועדה. בדבריו הזכיר את דבריו של ליבנה אשר הטילו ספק בכך שראש הממשלה בנימין נתניהו וראשי הימין יקבלו את תוצאות הבחירות.

"מר סולברג, אתה רציני?" שאל שיקלי. "האם נראה לך סביר למנות אדם, שזה עתה לקח חלק בסיור למידה מהבחירות בהונגריה מטעם ארגון השמאל הרדיקלי אידאה (מגרורות הקרן לישראל חדשה), לצד שורה של פוליטיקאים מהאופוזיציה, ולהציב אותו בתפקיד מנכ״ל וועדת הבחירות?!"

שיקלי טען כי ליבנה הוא "אדם שרק לפני מספר שבועות, בראיון לתכנית ”זמן אמת”, הטיל ספק בכך שמנהיגי המחנה הלאומי יקבלו את תוצאות הבחירות. נראה לך סביר שהאיש שאמור לנהל את טוהר הספירה, את הפסילות ואת ההכרזה על המנצח – כבר מייחס כוונות זדוניות למחצית מהבוחרים?!".

"כך לא נראה מינוי מקצועי. זהו מינוי פוליטי שערורייתי שמטיל צל כבד על טוהר הבחירות בישראל במערכת הקרובה" סיכם. "ואגב, כמה מפתיע שבאופוזיציה כבר אצים רצים לברך על המינוי - היא הנותנת. מינוי מביש שמצטרף לשורה ארוכה של החלטות בהן גילית אפס שמרנות ואפס עמוד שדרה".