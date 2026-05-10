מנכ"ל ועדת הבחירות רמז: נתניהו לא יקבל את תוצאות הבחירות

השופט נועם סולברג העומד בראש וועדת הבחירות המרכזית הודיע על מינוי עו"ד דין ליבנה, לממלא מקום מנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית לבחירות הקרובות, ליבנה רמז רק לפני שבועות כי נתניהו עלול לכפור בתוצאות הבחירות במידה ויפסיד

המשנה לנשיא בית המשפט העליון, נועם סולברג, העומד בראש ועדת הבחירות המרכזית, הודיעו על מינוי של ממלא מקום לתקופת הבחירות הקרובה אל מנכ"לית הועדה שפרשה לא מזמן.

אך המינוי עליו הכריז סולברג שוב יוצר סערה ומעלה שאלות מהותיות בקשר לתום הלב הצפוי של פעילות הועדה, מטעם השופט סולברג נמסר כי הוחלט למנות לתפקיד ממלא המקום את עו"ד דין ליבנה, אשר שימש כיועץ המשפטי של ועדת הבחירות.

אך מינויו של ליבנה, ששימש בעבר כיועמ"ש הועדה המרכזית, מעלה שאלות קשות לאחר שהתבטאויותיו מאז פרישתו מתפקידו בוועדה נחשפו בשיח הציבורי. ליבנה התראיין ולקח חלק בפרק של התוכנית ׳זמן אמת׳ בכאן 11, והביע חששות משמעותיים, ראשית הסביר ליבנה כי "הבחירות הקרובות יקבעו את גורל המדינה לשנים רבות" והוסיף כי "אחד השחקנים מנסים להטיל ספק בתוצאות", במה שרבים מייחסים כרמיזה ישירה אל ראש הממשלה נתניהו.

בנוסף, על פי פרסומים אחרים, ליבנה שסיים את תפקידו כיועמ"ש הוועדה לא מזמן, השתתף לאחרונה במשלחת של עיתון הארץ להונגריה.