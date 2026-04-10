אחד בשיח, שלושה ברכב: תיעוד חיסול חולייה בלבנון

כוחות אוגדה 91 וחיל האוויר ממשיכים להעמיק את הפעילות המבצעית בדרום לבנון. עד כה חיסלו כוחות האוגדה מאות מחבלים של ארגון הטרור חיזבאללה, תוך השמדת יכולות מבצעיות משמעותיות של הארגון במרחב הסמוך לגבול.

במהלך פעילות ביום רביעי האחרון, זיהו לוחמי צוות הקרב של חטיבה 769 חוליית מחבלים שפעלה סמוך לכוחותינו. אחד המחבלים אותר כשהוא מסתתר בתוך סבך שיחים, בניסיון להפתיע את הלוחמים הפועלים בשטח.





מיד עם הזיהוי, הכווינו כוחות האוגדה כלי טיס של חיל האוויר לעבר המקום. המחבל שהסתתר חוסל בתוך זמן קצר. המעקב אחר החולייה נמשך, ובמהלך התקיפה זוהה רכב שהחל להימלט מהמתחם ובו שאר חברי החולייה.

חיל האוויר תקף את הרכב הנמלט וחיסל את יושביו. שיתוף הפעולה ההדוק בין הכוחות הקרקעיים למערך האווירי מאפשר סגירת מעגלים מהירה ודיוק מקסימלי במרחב הלחימה המורכב של דרום לבנון.

במקביל לחיסול החוליות, חיל האוויר ממשיך לסייע לכוחות האוגדה בתקיפות נרחבות. בהכוונת הכוחות הקרקעיים, הושמדו מחסני אמצעי לחימה, עמדות תצפית ותשתיות טרור נוספות ששימשו את חיזבאללה לביצוע ירי לעבר ישראל.

סיכום הפעילות בשבוע האחרון מעיד על עוצמת הכתישה. לפי נתוני צה"ל, חוסלו למעלה מ-40 מחבלים והושמדו יותר מ-50 תשתיות טרור. האוגדה ממשיכה לפעול בנחישות להרחקת האיום מעבר לגבול הצפון.