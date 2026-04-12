נהגת הטסלה נאשמת בגרימת מוות ברשלנות של מיכאל וולדמן

כתב אישום בגין גרימת מוות ברשלנות, נגד אידית מאיר דוד שנכנסה על רכב הטסלה שלה בשמשת בית קפה וגרמה למותו של מיכאל וולדמן ז"ל

פרקליטות המדינה הגישה היום (ראשון) לבית משפט לתעבורה במחוז מרכז כתב אישום נגד הנהגת אידית מאיר דוד, בת 52, בגין גרימת מוות ברשלנות של מיכאל וולדמן (52) ז"ל, לאחר שפגעה בו עם רכב הטסלה בבית הקפה בכפר סבא.

מכתב האישום עולה כי באמצע אוקטובר האחרון, בשעות הבוקר, עת יצאה דוד מחניון עפר מול בית הקפה לכביש, האיצה לפתע את רכבה, חצתה את הכביש במהירות ומבלי לסטות או לבלום, פגעה בעוצמה במיכאל ז"ל, בעודו יושב מחוץ לבית הקפה. בהמשך, פגעה בחלונות הזכוכית של בית הקפה והרכב נעצר, כאשר חציו הקדמי בתוך המרפסת.

בעקבות התאונה, מיכאל ז"ל נפצע באורח אנוש, פונה לבית החולים תוך פעולות החייאה, ומותו נקבע סמוך לאחר התאונה בבית החולים. בנוסף, ובעקבות התאונה, נגרם נזק לבית הקפה.

כתב האישום מייחס לנאשמת ביצוע עבירות של גרימת מוות ברשלנות ונהיגה בקלות ראש אשר גרמה לתאונה בה ניזוק רכוש.





בנוסף, פרקליטות מחוז מרכז מבקשת מבית המשפט לפסול את רשיון הנהיגה שלה עד לתום ההליכים המשפטיים נגדה.

נזכיר כי הנהגת, בשנות ה-50 לחייה, יצאה עם הרכב שלה בבוקר חמישי מחנייה ממול בית הקפה. מסיבה שטרם התבררה, היא האיצה את הרכב ופגעה בעוצמה בבית הקפה. וולדמן, תושב כפר סבא, בן 52, גרוש ואב לשתי בנות, שכאמור ישב לשתות קפה, נפצע באורח אנוש ובהמשך נקבע מותו.

הנהגת עוכבה לחקירה במשטרה ובתום החקירה שוחררה בתנאים מגבילים. העונש המרבי על גרימת מוות ברשלנות, הוא 3 שנות מאסר.



