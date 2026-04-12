אלמוג כהן נגד בחירת מירי רגב: "זה טירוף!"

סגן השר אלמוג כהן, התייחס לבחירות של מירי רגב לטקס המשואות ותקף: "היא יריקה בפרצופם של גיבורינו ומשפחות שכולות רבות"

השרה מירי רגב בחרה בשחקנית חנה לסלאו להשיא משואה ביום העצמאות. ברשת טענו כי היא לא בחירה ראויה שכן היא חתמה בעבר על עצומה נגד חיילי צה"ל.

סגן השר אלמוג כהן התייחס לבחירה וקרא למירי רגב לבטל אותה. בדבריו הוא אמר: "‏אני קורא לחברתי השרה מירי רגב לשקול בשנית את הדלקת המשואה ע״י הגברת חנה לסלאו.

‏כולנו גדלנו על אומנותה של הגברת לסלאו. ויחד עם זאת, הדלקת המשואה ע״י מי שחושבת שחיילי צה״ל מבצעים טיהור אתני ופשעי-מלחמה היא יריקה בפרצופם של גיבורינו ומשפחות שכולות רבות אשר הקריבו את היקר להן מכל.



‏דווקא בתפר העדין והבלתי אפשרי שבין יום הזכרון ליום העצמאות חשוב שנזכור כי אנו יכולים לחגוג בזכות חיילי צה״ל ואנשי כוחות הבטחון שהקריבו את חייהם, גופם, ונפשם למען האומה, ולא בזכות חנה לסלאו".

לסלאו עצמה התייחסה לסערה ומסרה: "אני אוהבת ומוקירה את צה"ל ואת חייליו, חיילי הצבא שבו שירתתי ושבו שירתו בגאווה שני ילדיי. בניגוד לדברים שיוחסו לי, מעולם לא טענתי דבר נגד צה"ל ומעולם לא טענתי שחייליו מבצעים פשעי מלחמה. אני מגבה אותם, אוהבת אותם וקשורה אליהם בכל נימי נפשי. אני גאה על הזכות להופיע מול דורות של חיילים בחמישים השנה האחרונות, משירותי הצבאי כחיילת בלהקת פיקוד הדרום במלחמת יום הכיפורים ועד היום".