המהפכה לא עוצרת: שמונה יישובים חדשים הוכרו ביו"ש

המהפכה ביו"ש לא עוצרת: שמונה ייישובים חדשים הוכרו ביו"ש בארבע מועצות שונות. סמוטריץ': "מקדמים את הריבונות דה-פקטו בשטח כדי למנוע כל אפשרות להקמת מדינה ערבית ביהודה ושומרון".

המהפכה לא עוצרת: משרד הפנים העניק היום (ראשון) עוד סמלי יישוב לשמונה יישובים חדשים בארבע מועצות שונות ביהודה ושומרון. בהמשך ל - 25 סמלי יישוב שהוענקו בתקופ האחרונה, ובכך אף הם הוסדרו סופית והפכו ליישובים רשמיים במדינת ישראל.

סמוטריץ' באישור יישוב צילום: דוברות

במועצת בנימין אושרו שלושה סמלי יישוב: כנפי שחר ומצוקי ארץ, יישובים חדשים שהוקמו ואלון, שכונה בכפר אדומים בת למעלה מ - 30 מקבלת עצמאות, דבר שיאפשר צמיחה והתפתחות עצמאית.

בבקעת הירדן אושר היישוב ברוש, ובדרום הר חברון מצפה זיף.

בשומרון, גנים וכדים שפונו בהתנתנקות קיבלו סמלי יישוב כחלק מהמהפכה בצפון השומרון, בנוסף היישוב לח"י, המוכר כחוות יאיר, קיבל סמל יישוב.

לפני כחודש, ולאחר עבודת מטה של המינהל האזרחי ומינהלת ההתיישבות במשרד הביטחון, אלוף פקמ"ז אבי בלוט חתם על תחומי השיפוט של היישובים, וכעת, עם קבלת סמל היישוב – הם הופכים רשמית וסופית ליישובים מוסדרים.

סמל יישוב הוא אבן דרך משמעותית מאוד בהליכי ההסדרה של היישובים והוא החותמת הסופית של המדינה, שלאחריה היישובים מוכרים בכלל משרדי הממשלה, ובין היתר היישובים יוכלו לקבל תקן רבש"ץ, דואר ישראל, חיבור ישיר של מים ע"י חברת מקורות ועוד.

סמוטריץ': "מבטלים את ההתנתקות ומחילים ריבונות דה פקטו"

שר האוצר ויו"ר מפלגת הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ: "תוך כארבעה חודשים ב"ה הצלחנו ב"ה להביא 33 סמלי יישוב במסגרת הקמת הישובים החדשים והסדרת ההתיישבות הצעירה".





"מדובר בהישג עצום ופרי עמל של שותפים רבים ונאמנים לדרך.

ההתיישבות ביהודה ושומרון ממשיכה לגדול ולצמוח במלוא העוצמה, והחזרה לגנים וכדים, יחד עם חומש ושא-נור, מהווה שלב חשוב ומרגש בתיקון עוול ההתנתקות".

"אנחנו מקדמים את הריבונות דה-פקטו בשטח כדי למנוע כל אפשרות להקמת מדינה ערבית ביהודה ושומרון. אני מודה למשרד הפנים, לאלוף הפיקוד, למינהל האזרחי ולמינהלת ההתיישבות על הובלת המהלכים"