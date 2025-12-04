אז מה חיפשתם בגוגל בשנת 2025? מבצע עם כלביא, הרמטכ"ל אייל זמיר WIX, וצ'אט ג'יפיטי ואפילו לין פאר ומושיקו מור. ומי ניצח בתחרות הריאליטי?

מסכמים את 2025. חברת גוגל מפרסמת היום (ה'), את סיכום השנה המסורתי שלה, "Year in Search 2025". הסיכום חושף את מונחי החיפוש הטרנדיים ביותר בישראל לאורך השנה החולפת, אשר שיקפה את שובם המיוחל של מרבית החטופים, המערכה בחזית האיראנית, סיום המלחמה ומהפכת ה-AI.

אקזיטים ומלחמה באיראן

אירועי השנה הבולטים בחיפוש כללו את שובם של החטופים, האקזיטים, הפרשיות הפוליטיות והפרידה מהשחקנים אלון אבוטבול וזאב רווח.

בחדשות, כותרת השנה היא האקזיט של Wiz (מקום 1). ברשימה זו בלטו גם בובת הלבובו (2), משחק החברה אליאס (3), ליקוי הירח (4) והחום הקיצוני (5). חברת התעופה אייר חיפה במקום השישי, המפציץ האסטרטגי B2 שהפציץ באיראן, קפה נינה שזרקו את שורדת השבי דניאל גלבוע איראן ואקזיט נוסף שבלט הוא זה של Base44 (מקום 10).

במישור הפוליטי-מדיני, הרמטכ"ל אייל זמיר עומד בראש החיפושים הבולטים (מקום 1). אחריו מופיעים המערכה מול האיראנים (מופיעה כ"עם כלביא" במקום 2 ו"חמינאי" במקום 3 בטבלה), פרשת הפצ"רית (4) והשרה מאי גולן (5). דוד זיני במקום השישי מקדים את אורית סטרוק. גם פעילת הסביבה גרטה טונברג (8) נכללה ברשימה, בשל ניסיונה לשוט לעזה. אלי שרביט נכנס לעשירייה הראשונה בזכות השעתיים בהן מונה לראש השב"כ.

הדוגמנית המוכרת, חטופים ופרידות

בראש רשימת הישראלים שבלטו בחיפוש ב-2025 ניצבים אנשים ששם נקשר בפלילים. "הדוגמנית המוכרת" לין פאר (1) שעלתה לכותרת בשל חשד לרצח בדירתה והזמר מושיקו מור (2) שנאשם באונס. ברשימה זו נכללו גם יובל רפאל (4), שהביאה כבוד לישראל באירוויזיון, ודניאל עמית (5), אשר שברה את האינטרנט בעקבות חשיפת הזוגיות עם אמילי דמארי והשקת עוגת שוקולד.

רשימת האנשים כללה גם חטופים רבים ששבו הביתה וריגשו את המדינה: ארבל יהוד (3), לירי אלבג (7), אבינתן אור (8), אמילי דמארי (9) ואגם ברגר (10). הרמטכ"ל אייל זמיר מופיע במקום ה-6 ברשימת האנשים.

במהלך השנה נפרדנו מכמה דמויות בולטות, כאשר בראש רשימת "הלכו לעולמם" נמצאים השחקנים אלון אבוטבול (1) וזאב רווח (4). ברשימה בלט גם רמי הויברגר (5). בנוסף, נכללו הכדורגלן גדי קינדה (2), שנפטר לאחר שחלה בסרטן, וצ'ארלי קירק (3), הפעיל החברתי והפוליטי שנרצח בארה"ב והעיתונאי דן מרגלית (9) שנפטר ממחלה קשה. את הרשימה סוגרים החללים החטופים: אוהד יהלומי, הדר גולדין, צחי עידן ותמיר נמרודי.

בידור, תרבות והשאלות הבוערות

הישראלים פנו ל-Google עם שאלות "למה?" על מגוון נושאים. השאלות הטרנדיות ביותר ברשימת "למה?" היו: "למה ציון עזב את הישרדות?" (1), "למה האיראנים יורים בלילה?" (2), ו"למה יאיר נתניהו במיאמי?" (3). בתחום הבידור, נשאלו גם: "למה שחר חסון עזב את ארץ נהדרת?" (4), "למה גלעד יצא מהאח הגדול?" (5) ו"למה עומר אדם ויעל שלביה נפרדו?" (6).

בבידור ותרבות:

סדרת השנה בחיפוש היא ׳אור ראשון׳ (1), העוסקת בזוועות ה-7 באוקטובר. משחקי הדיונון עדיין מככבת (2), טהרן (3), חוליגנים ו"הראש".

בחיפוש היא (1), העוסקת בזוועות ה-7 באוקטובר. משחקי הדיונון עדיין מככבת (2), טהרן (3), חוליגנים ו"הראש". בריאליטי , ׳אהבה חדשה׳ (1) גברה על ׳חתונה ממבט ראשון׳ (2) ו-׳האח הגדול׳ (3). והסדרה ווארט זינקה היישר למקום הרביעי כשאת החמישייה הראשונה סוגרת הישרדות.

, (1) גברה על ׳חתונה ממבט ראשון׳ (2) ו-׳האח הגדול׳ (3). והסדרה ווארט זינקה היישר למקום הרביעי כשאת החמישייה הראשונה סוגרת הישרדות. סרט השנה הוא ׳לשחרר את שולי סאן׳ (1) ואחריו הקול בראש 2, קרב רודף קרב ועוד נציגות ישראלית – הטבעת.

הוא (1) ואחריו הקול בראש 2, קרב רודף קרב ועוד נציגות ישראלית – הטבעת. במוזיקה , השיר הטרנדי של השנה (בחיפוש מילים לשיר) הוא ׳מלכת הדור׳ (1) של עומר אדם, רשימת קניות (2), השיר לאירוויזיון של יובל רפאל. ברשימה מופיעים גם השירים ׳הביתה׳ (9) בביצוע ירדנה ארזי ו׳שושנים עצובות׳ (10) של עידן רייכל בביצוע מחודש, שהפכו לפס הקול של המלחמה.

, השיר הטרנדי של השנה (בחיפוש מילים לשיר) הוא (1) של עומר אדם, רשימת קניות (2), השיר לאירוויזיון של יובל רפאל. ברשימה מופיעים גם השירים ׳הביתה׳ (9) בביצוע ירדנה ארזי ו׳שושנים עצובות׳ (10) של עידן רייכל בביצוע מחודש, שהפכו לפס הקול של המלחמה. פודקאסט השנה הוא ׳סויסה+1׳ (1) של ערן סויסה. אחריו מופיע ׳יאחתי׳ (2), ובמקום השלישי ׳למי איכפת׳ (3) הקרנף של יואב רבינוביץ במקום הרביעי.

איזה כלי AI הכי חיפשתם?

מהפכת ה-AI שולטת ברשימת המונחים הטרנדיים בטכנולוגיה, והיא מהווה 9 מתוך 10 המקומות ברשימה. בראש הרשימה ניצב צ׳אט ג׳יפיטי (1). ל-Google יש שלושה כלי AI ברשימה: Gemini (2), NotebookLM (5) ו-Nano Banana (9). אייפון 17 (3) הוא המונח היחיד ברשימה שאינו כלי מבוסס AI.

בנוגע לטרנדים ברשתות החברתיות, טרנד תמונות האנימה מדורג ראשון ברשימת הטרנדים בסושיאל. טרנד זה "ניצח" את הלחצן (2), ההומלס (3) קדישא והבובות. הריקוד הזוגי של יובל כספית ובן זוגה בשבוע האופנה (10) הוא הטרנד היחיד ברשימה ש"נולד" בישראל.

בקולינריה, מסעדת השנה היא ׳אסתר המלכה׳ (1) של אדל בספלוב ומאץ' עבד לפני מוצא, Renee, בל עמי וברבור, ומתכון השנה הוא של שוקולד דובאי (1) שניצח את חלת מפתח, ספינג' וקניידלך העונתיים. מתכונים מנצחים נוספים כוללים את עוגת שוקולד של דניאל עמית (8) וקריספי צ׳יקן (10).