יעל שלביה חושפת לראשונה מה באמת הרגישה כששמעה את השיר "מלכת הדור" של עומר אדם – ומסבירה מדוע המילים גרמו לה כאב, אך לא כעס

יעל שלביה, הדוגמנית המוכרת, שברה שתיקה והתייחסה לראשונה לשיר "מלכת הדור" של עומר אדם, שיצא כחלק מאלבום הפרידה שלו לאחר הפרידה בין השניים. השיר, שכבש את הרשתות והפך ללהיט, כולל שורה בולטת שסערה את הקהל: "ואם נאמר אמת אז את כפוית טובה". בראיון בלעדי למערכת "ערב טוב", שלביה מודה כי נעלבה מהמילים, אך מדגישה כי הפרידה הייתה בריאה וכי היא אינה לוקחת את הדברים באופן אישי.

"עד היום, כשאני יושבת במסעדות ויש שירים בעברית, אז כשמתחילה המנגינה של 'מלכת הדור' – הם פשוט איכשהו מעבירים. אנשים לא יכולים לשים את השיר הזה לידי", היא אומרת בחיוך. על השיר עצמו, שלביה אומרת: "אני לא אקרא לזה פוגע". היא מוסיפה ומבהירה: "מה, כפוית טובה? אני לא כפוית טובה".

יעל שלביה מודה: "נעלבתי"

כשהמראיין שואל ישירות: "אז כשנאמר בשיר הצמד המילים 'כפוית טובה' – לא נעלבת?", שלביה מודה בכנות: "נעלבתי".

היא מסבירה את תחושותיה: "אני יכולה להגיד גם למה. אני חושבת שאחרי הפרידה כולם מאוד חיכו לדעת מה קרה, ולמה קרה, ומה היה שם, ואיך זה נגמר. ואני התראיינתי, והדבר שהיה לי הכי חשוב זה שאף אחד לא יהיה לו מילה רעה להגיד על הקשר שלנו".

אבל החוויה אחרי יציאת השיר הייתה שונה מאוד. "ובסוף השיר של 'מלכת הדור', שהפך להיות שיר הפרידה שלנו, אז כן – זה קצת צבט לי, כי כולם שם ידעו כמה משקל יש לשיר הזה, ושהוא בעצם הריאיון תגובה והדרך להעביר לקהל איזשהו מסר. אני יודעת שזה לא היה בכוונה. אני פשוט באותם רגעים הרגשתי כאילו הותקפתי".

"זה לא שיר שנכתב עליי"

היא ממשיכה לשמור על הקו הדיפלומטי שלה, ומזכירה שוב את האקס לחיוב: "אבל האמת שעומר הוא זה שבעצמו הבין וראה את כל מה שקורה, והוא בעצמו העלה והגיב – שזה היה ממש חמוד".

"אני חושבת שפשוט כשזמר מוציא שיר, אז הוא איכשהו כאילו יש לו את ההזדמנות לבוא ולספר את הסיפור שלו", היא מסבירה. "וגם אם הדברים הם לא באמת מדויקים – זה בסוף לא השיר שהוא כתב, וזה לא השיר שנכתב עליי, לפי מה שהבנתי. אז אנשים לקחו את זה מאוד מאוד אישי, כי הם מאוד רגישים לכל הסיפור הזה".

אחרי הפרידה, מעריצים רבים הסתקרנו לגבי הסיבות שהובילו לכך. "הם כאילו מנסים לפענח מה קרה ומה היה: 'אה, היא כפוית טובה'. 'היא עשתה משהו', 'היא פגעה בו', היא ככה, היא ככה . אני לא לוקחת את זה באופן אישי. אני יודעת שאני לא כפוית טובה. אנחנו נפרדנו באופן הכי טוב ובריא שיש".