סדרה עלילתית על אירועי השבעה באוקטובר עלתה לאוויר בקשת 12, והביקורות לא אחרו להגיע. הבולטת שבהן היא אימו של קשת קסרוטי ז"ל, שמבהירה: הורים שבורים. אחים ודודים רצוצים, כואבים, כועסים וזועמים"

נטליה קסרוטי, אמו של קשת קסרוטי ז"ל, בביקורת חריפה נגד הסדרה על אירוע השבעה באוקטובר של קשת 12. בנה של קסרוטי, קשת ז"ל, הפך לאחת מהפנים המוכרות ביותר של קורבנות מסיבת הנובה, בזכות תמונותיו המפורסמות. בפוסט נוקב, הבהירה נטליה את עמדה נגד הסדרה "אור ראשון", שעלתה לשידור אמש (מוצ"ש). היא ביקרה את העיתוי, השימוש בחומרים רגישים וחוסר ההתחשבות במשפחות השכולות, בעוד המלחמה נמשכת והחטופים לא שבו. "שימוש ציני באסון", היא מבהירה.

עיקרי הביקורת של נטליה קסרוטי

נטליה מתחילה בציטוט של חן אמסלם, שצפתה בסרטוני נובה "כדי להבין מה קרה שם", ומתארת זאת כ"סכין" בלבה. היא כותבת על הכאב בקבוצות הווטסאפ של משפחות שכולות וניצולים: "אם הייתם זבוב בקיר, הייתם חיים עם ציפרלקס באינפוזיה 24/7." היא זועמת על העיתוי, לקראת יום השנה השני לטבח: "כועסים על בחירת העיתוי, כשאנחנו מתקרבים ליום השנה השני. כשכולנו ממילא מתפרקים."

קסרוטי מאשימה בשימוש ציני: "כועסים על השימוש הציני באסון הזה – בטרגדיה הלאומית שלנו שעדיין מתרחשת בזמן הווה. המלחמה לא נגמרה. החטופים עדיין שם. הנפש שלנו שבירה ופצועה."

היא מבקרת את הגישה לחומרים, אותה מקבלת התקשורת אבל לא המשפחות: "כועסים עוד יותר על איך כל גוף תקשורת, כל הפקה, כל ערוץ, מקבל גישה לחומרים, לסרטונים, לתיעודים שאנו, המשפחות, מבקשות כבר שנתיים. מתחננים לראות מה נשאר מהיקרים לנו מכל, והתיעודים האלה הופכים לחומר גלם על מסך".

נטליה קסרוטי מתייחסת גם להיבט הכלכלי, והמימון הגדול של פרויקטים כאלו: "זועמים על הכסף שנשפך כמו מים, בעוד משפחות של חללים, של חטופים, של ניצולים – לא מצליחות להחזיק את הראש מעל המים כבר תקופה כל כך ארוכה. איך יכול להיות שיש תקציבים לסדרות, להפקות, לפרסים ולתחקירים נוצצים, אבל אין יד מושטת למשפחות שנשארו מאחור, שנאבקות פשוט לנשום, פשוט לשרוד?"

היא מזכירה תקדים ב"עובדה", שם הם צפו בטלוויזיה בקטעים בלעדיים שאף אחד לא טרח להראות להם קודם. קסרוטי מספרת: "גם ב'עובדה זה קרה, לפני חצי שנה. קטעים שהוקרנו בלי שנראה, שהמשפחות לא ידעו על קיומם ולא צפו בטרם השידור בטלוויזיה. זה נראה לכם‏??? בלי שנדע, בלי שיאמרו לנו מילה. זר באמת לא יבין את ההרגשה שאתה שוב מושלך לתחתית המדרגות. שאף אחד לא מתייעץ, לא שואל".

נטליה מדגישה חוסר רגישות: "הכסף והרייטינג מנצחים שוב את הלב. בשם 'ההסברה'. בשם 'החשיבות הלאומית', בשם 'האומנות'. ואותנו לא רואים. 0 רגישות. 0 חמלה. 0 ערבות הדדית. בשבילם אלו סצנות. בשבילנו – החיים שנעצרו שם."

היא מוסיפה על טראומה: "קירקוע הטראומה הלאומית עמוק בדנ״א שלנו כדי שנמשיך להיות קטנים ומפחדים. כדי לשמר את הטראומה".

היא מפרטת על הנושא: "אתם יודעים שבארה״ב אנשים שגרים בצד המזרחי חוו טראומה משידורים חוזרים ונשנים של סצינות ה-11.9? אז בואו נפמפם לכם עוד טראומה. זה עוזר למערך הלאומי, מספק עבודה לגורמי הרווחה והבריאות ובטח עוד גורמים שימשיכו לגזור קופון שמן עלינו!"

לבסוף, היא עוקצת: "ואיך קוראים לגוף שהפיק? קשת. שידורי קשת. בתמונה: קשת וקשת." היא צרפה לפוסט את תמונתו של בנה היפהפה, קשת קסרוטי ז"ל, כשברקע קשת בענן.

על הסדרה "אור ראשון"

"אור ראשון" היא מיני-סדרת דרמה בת 4 פרקים, שעלתה לשידור אמש, ב-4 באוקטובר 2025 בקשת 12. הסדרה, בכיכובם של רותם סלע וחן אמסלם, מבוססת על סיפורי גבורה אמיתיים מהטבח ב-7 באוקטובר, ומתמקדת באמהות, לוחמים ואזרחים שהצילו חיים. למרות הרייטינג הגבוה, היא עוררה מחלוקת עוד לפני השידור, ולאחריה גררה ביקורות חריפות וצופים רבים שהעידו כי חוויית הצפייה הייתה קשה מידי. "כמו לקרוא את היומן של אנה פרנק באמצע מלחמת העולם השנייה", השווה צופה אחד.

תגובות נוספות נגד הסדרה

מעבר לפוסט של קסרוטי, צופים ואנשים נוספים הביעו ביקורת חריפה. עופרי, אחותו של ירדן ביבס, כתבה: "מזדהה עם כל מילה." צופה נוסף כתב: "זו סדרה שאם בכלל, אמורה להיות מיועדת ללא ישראלים. אין סיבה לראות את הפורנו מוות הקשה לצפיה הזה… טרי מדי". אחר ציין: "הסדרה מצוינת… אבל העיתוי… טעות קשה." מבקר תרבות כתב: "הניסיון של קשת להפוך את הסיפורים לסדרת אקשן… נתקע בגרון." צופה נוסף: "ניסיתי לראות… היא גרועה כי היא מבוססת על מציאות עוד יותר גרועה."