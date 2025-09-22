הסדרה "אור ראשון" של קשת 12, המתארת את אירועי ה־7 באוקטובר, נרכשה על ידי פרמאונט ותשודר ל־79 מיליון מנויי פרמאונט+ בעולם. שידור בישראל ב־5 באוקטובר.

בהישג לא מבוטל ליצירה הטלוויזיונית הישראלית, הסדרה "אור ראשון", סדרת הדרמה של קשת 12 המכסה את אירועי ה-7 באוקטובר ואת גבורתם של אזרחים ולוחמים.

ערב ראש השנה תשפ"ו הודיעה ענקית המדיה הבינלאומית פרמאונט על רכישת זכויות השידור של הסדרה, שנכתבה בהשראת אירועים אמיתיים. העסקה, שבוצעה על ידי קשת אינטרנשיונל, תביא את הסדרה ליותר מ־79 מיליון מנויי פרמאונט+ ברחבי העולם.

הסדרה כוללת ארבעה פרקים ותעלה ב־7 באוקטובר בשירות הסטרימינג פרמאונט+. בישראל, פרק הבכורה ישודר ב־5 באוקטובר בקשת 12.

את הפרויקט הפיקה גרין פרודקשנס בשיתוף קרן התוכן של ישראל (IEF), והוא נוצר על ידי ליאור חפץ ("המזח"). בראש ההפקה עומד המפיק ההוליוודי המוערך והמועמד לאוסקר לורנס בנדר ("ספרות זולה", "ממזרים חסרי כבוד").

בקאסט הישראלי משתתפים: רותם סלע, מיקי לאון, שרית וינו אלעד, נבו קטן, חן אמסלם, רותם אבוהב, ישראל אטיאס, הישאם סלימאן וענת חדיד.

מנכ"ל קשת, אבי ניר, ציין: "חשוב שאנחנו והעולם נכיר טוב יותר את האנשים שהפכו לגיבורי על בעל כורחם."