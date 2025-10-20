הזמרת והיוצרת יובל רפאל, שכבשה את במת האירוויזיון וניצלה ממסיבת הנובה, מדברת בראיון לסרוגים על השירים החדשים, התקווה שנולדה מתוך השבר והדרך שהיא בוחרת בה היום

חמישה חודשים בלבד אחרי שהפכה לסמל לאומי על במת האירוויזיון, הזמרת והיוצרת יובל רפאל – שניצלה ממסיבת הנובה והפכה לקול של תקווה וריפוי, משיקה את ה-EP הראשון שלה, "22:22", ומדברת בראיון אישי על הדרך, הרגשות והשירים שנולדו מתוך השבר והאור שאחריו.

"השמחה הגדולה מלווה גם בעצב"

השבועות האחרונים מרגשים במיוחד – עם שובם של חלק מהחטופים וציון שנתיים לאירועי השבעה באוקטובר.

"התחושות שלי מדהימות", משתפת רפאל. "חיכינו לזה כל כך הרבה זמן וזה אשכרה קרה. הלב שלי התרחב. אבל אני גם לא אשקר – איבדתי חבר. זו תזכורת כואבת לאנשים שלא יחזרו. זו שמחה עצומה, אבל יש בה גם עצב. תודה לאל על מה שכן, אבל אסור לשכוח את מי שלא."

על השירים החדשים

"השירים באלבום הזה משלבים כל כך הרבה רגשות שלי בשנתיים האחרונות", היא אומרת. "אני חושבת שגם של כולנו, כי עברנו פה יחד תקופה מטלטלת. יש בהם מסרים, שיעורים, משפטים שהחזיקו אותי – והרבה תקווה שאני רוצה לשמור עליה ולהעביר הלאה."

השורה שמחזיקה אותה

כשאנחנו מבקשים ממנה לציין שורה אחת שמלווה אותה במיוחד, היא מחייכת.

"בשיר 'ומה איתך' יש את הפזמון על הפרפרים", מספרת רפאל. "פרפר חי ל-24 שעות, והוא נותן הכל. אז גם אנחנו צריכים לחיות כל יום כאילו הוא היחיד שלנו. לפרוש כנפיים, לתת הכל. זה מסר שאני מזכירה לעצמי כל יום, ואני מקווה שהוא יעבור גם לאחרים."

"האירוויזיון היה נקודת דרך מטורפת – אבל אני לא עוצרת"

לפני חצי שנה בלבד עמדה יובל רפאל על במת האירוויזיון מול מיליוני צופים, ועכשיו היא כבר משיקה EP ומופע גדול. היא מחייכת כשאנחנו מזכירים לה את הקצב המסחרר של חייה מאז הזכייה: "בא לי לרוץ קדימה כל הזמן", היא אומרת. "האירוויזיון הייתה חוויה מטורפת, אחת מנקודות הדרך הכי משמעותיות בחיים שלי. אבל המטרה היא להמשיך – ליצור מוזיקה, להופיע, לחיות את זה עד הסוף. אני רוצה לעסוק בזה כל חיי."

מופע ההשקה באמפי תל אביב

רפאל תשיק את המיני-אלבום החדש במוצאי שבת, 1 בנובמבר 2025, במופע חגיגי באמפי תל אביב, שיכלול את שירי ה-EP לצד ביצועים נוספים ואורחים מפתיעים.