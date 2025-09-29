11:38

יוסי דגן מזהיר: בלי ריבונות תקום מדינה פלסטינית

11:18

אחרי ההצלחה עם יובל רפאל: כאן וקשת ממשיכים לשתף פעולה

11:14

נפילת הכטב"מ באילת: בית החולים סורוקה מעדכן על מצב הפצועים

11:07

סמוטריץ׳ לפני פגישת טראמפ–נתניהו: אלה הקווים האדומים שלי

11:03

טיילור מלכוב מתעמתת עם מי שהרס לה את החיים

10:52

אחרי עשרות שנים: המוצב הסורי ייפתח לציבור בסוכות

10:42

היום בהיסטוריה: ז' בתשרי - יחיאל אליאש "בעל החלומות"

10:35

אודי סגל הודיע על פרישה; זו המגישה שתחליף אותו

10:16

עזיבה נוספת: עיתונאית חדשות 13 עוברת לישראל היום

10:05

עוד לפני שנפתח: הפגנות נגד כנס בנושא תפילות בהפרדה

09:59

תיעוד מהרצועה: נוטרלו מטענים שאותרו במבנה שמולכד

09:36

גם ערוץ 14 לא האמין שזה קורה לו

08:59

איום חדש על ישראל: "יש לנו את כל האמצעים לתקוף"

08:49

בשתי חתונות מרגשות: דביר שנרב וצוף אשחר נישאו אמש

08:30

צבא ירדן הודיע: ירינו למוות בשני חשודים שהתקרבו לגבול

08:15

מצמרר: סדר העבודה - גרסת המלחמה

08:09

הרוגים ופצועים קשה הלילה והבוקר בתאונות ביו"ש

07:46

נתניהו למועצת יש"ע: לא עת להכרזת ריבונות

07:29

עדכונים לקראת פגישת נתניהו וטראמפ הערב

07:09

הלילה: טיל ששוגר מתימן יורט בהצלחה

