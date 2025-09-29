לאחר ההצלחה של יובל רפאל, שהעפילה למקום השני באירוויזיון 2025 בשוויץ עם השיר "New Day Will Rise" – שיתוף הפעולה בין כאן, תאגיד השידור הישראלי, לבין קשת, יימשך גם באירוויזיון 2026.
כאן וקשת ישתפו גם השנה פעולה בבחירת נציג ישראל לאירוויזיון, שייבחר במסגרת התוכנית "הכוכב הבא לאירוויזיון" שתשודר בקשת 12.
סערת האירוויזיון מחריפה
אלא שההכנות לאירוויזיון הבא מתקיימות על רקע סערה הולכת וגוברת סביב השתתפותה של ישראל. בשבועות האחרונים כמה מדינות באירופה – בהן ספרד, הולנד, אירלנד, סלובניה ואיסלנד, הודיעו כי יחרימו או יפרשו מהתחרות אם ישראל תשתתף.
הצעדים הללו יוצרים לחץ כבד על איגוד השידור האירופי (EBU), ומעמידים בספק את קיום התחרות במתכונתה המלאה, במיוחד כשגם מדינות גדולות מצטרפות למחאה ולא רק מדינות קטנות ובינוניות.
