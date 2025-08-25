אדיר גץ משחרר EP חדש בשם "24/7". המיני-אלבום החדש כולל שלושה שירים מרגשים שכתב והלחין. באותה הזדמנות הוא חושף מהו הפחד האמיתי שלו

הזמר והיוצר האהוב אדיר גץ ממשיך לכבוש לבבות עם EP חדש בשם "24/7", שיצא הבוקר וכולל שלושה שירים מקוריים שכתב והלחין בעצמו. עם קהל מעריצים נאמן שממלא את הופעותיו – כולל שלושה מופעים בהאנגר 11 ושניים באמפי תל אביב – גץ מציג יצירה מוזיקלית מרגשת שמנגנת על כל גווני הרגש. יחד עם ה-EP החדש, אדיר גץ גם מספק הצצה לעולמו הפנימי, ומודה מה הדבר אשר מפחיד אותו באמת.

האזינו ל-EP חדש של אדיר גץ – "24/7":

מה יש ב-EP החדש?

ה-EP "24/7" כולל שלושה שירים חדשים: "לילות שבורים" – בהפקה מוזיקלית של לידור זירק. השיר השני הוא "אמא שלך תמות עליי" – בהפקה של שגיא ברייטנר. השיר השלישי הוא "את המזל שלי" – גם הוא בהפקתו של ברייטנר. כל שיר מביא את הסגנון הייחודי של גץ, המשלב טקסטים אישיים עם לחנים קליטים שממשיכים להדהד הרבה אחרי ההאזנה.

ההשראה מאחורי היצירה – והפחד האמיתי של אדיר גץ

במסר אישי ומרגש, שיתף גץ את המחשבות שמלוות אותו בתהליך היצירה. הוא סיפר על ראיון ישן שראה בנערותו עם הזמר עמיר בניון, שבו נשאל בניון אם הוא חושש שיום אחד יפסיק לכתוב שירים. התשובה של בניון נחקקה בליבו של גץ, שהזדהה עם התחושות. בניון אמר: "אני לא מפחד יום אחד להפסיק לכתוב שירים, אני מפחד להפסיק להתרגש מהשירים שאני כותב".

"המשפט הזה עולה בי בכל פעם שאני עובד על שירים חדשים," מספר גץ. "בין אם אני באולפן, שר סקיצה ברכב או משמיע שיר חדש להורים שלי בסלון – ההתרגשות הזו, כאילו זה השיר הראשון שלי, היא מה שמניע אותי. אני מודה על הזכות לשמח את הקהל שלנו, ואני מאחל לבשורות טובות, לאחדות, להצלחת חיילינו ולהשבת החטופים במהרה."