ברוך דיין האמת. השחקן והקומיקאי הישראלי, רמי הויברגר, הלך לעולמו בגיל 62 אחרי מאבק ממושך במחלה קשה.
הויברגר החל את דרכו בתיאטרון הקאמרי בשלהי שנות ה-80 והשתתף בעשרות הצגות מרכזיות ובהן "מקבת'", "החולה המדומה", "תמונות מחיי הנישואין" ו"אנה קארנינה". בנוסף, ביים מספר הצגות בתיאטרון הבימה.
במסך הקטן והגדול השתתף בסרטים כמו "רשימת שינדלר", "מבצע סבתא" וסדרות טלוויזיה בולטות כמו "החמישייה הקאמרית", "בטיפול" ו"ילדי ראש הממשלה". בשנים האחרונות גילם את דמותו של משה דיין בסרטים בינלאומיים.
הויברגר זכה בפרסים רבים, בהם פרס קלצ'קין לשחקן המצטיין ופרס רוזנבלום לאמנויות הבמה.
בחייו האישיים, הויברגר היה אב לארבעה ילדים מנישואיו הראשונים והשניים. הוא גרוש פעמיים והיה בזוגיות עם השחקנית ריקי בליך. לאורך השנים התמודד עם אתגרים בריאותיים, ביניהם אבחון של הפרעת מאניה דיפרסיה. בשנת 2007 נפתחה חקירה בעקבות תלונה על הטרדה מינית, אך לבסוף התלונה נסגרה.
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
חנה הרשקו
היה זכרו ברוך הוא ז"ל09:07 28.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
חנה הרשקו
היה זכרו ברוך הוא ז"ל09:07 28.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר