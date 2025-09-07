הלילה יתרחש בישראל ליקוי ירח מלא נדיר, "ירח דם", שייראה בבירור ברחבי הארץ. מומחים ממליצים לצפות ממקומות פתוחים, כשהאירוע הבא יתרחש רק בעוד שנים.

הישראלים זוכים הלילה לחזור במחזה שמיימי נדיר, באירוע של נדיר של פעם במספר שנים, ליקוי ירח מלא ניתן יהיה לראייה מישראל.

הליקוי צפוי להימשך מספר שעות ולהגיע לשיאו שעות הערב המאוחרות, כאשר הירח ייכנס לצללית כדור הארץ. בשיאו, הירח יחליף את צבעו לגוונים אדמדמים-כתומים, תופעה המכונה לעיתים "ירח דם".

אסטרונומים ומדענים מדגישים כי מדובר בהזדמנות נדירה לצפות בתופעה טבעית ייחודית, שכן ליקוי ירח מלא בישראל יופיע במלוא הדרו רק בעוד מספר שנים. מומלץ לצופים להיערך מראש עם משקפות או טלסקופים, אך גם צפייה בעין בלתי מזוינת מספקת חוויה מרהיבה.

עוד באותו נושא תתכוננו: ביום ראשון בערב – ליקוי ירח מלא ייראה בישראל 23:22 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

מומחים מזהירים כי מזג האוויר עלול להשפיע על נראות הליקוי, ולכן מומלץ לבדוק תחזיות ולבחור מקום פתוח עם קו ראייה ברור לשמים. בנוסף בליקוי ירח, בשונה מליקוי חמה אין סכנות בריאותיות ואין צורך בציוד מגן.