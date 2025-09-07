הישראלים זוכים הלילה לחזור במחזה שמיימי נדיר, באירוע של נדיר של פעם במספר שנים, ליקוי ירח מלא ניתן יהיה לראייה מישראל.
הליקוי צפוי להימשך מספר שעות ולהגיע לשיאו שעות הערב המאוחרות, כאשר הירח ייכנס לצללית כדור הארץ. בשיאו, הירח יחליף את צבעו לגוונים אדמדמים-כתומים, תופעה המכונה לעיתים "ירח דם".
אסטרונומים ומדענים מדגישים כי מדובר בהזדמנות נדירה לצפות בתופעה טבעית ייחודית, שכן ליקוי ירח מלא בישראל יופיע במלוא הדרו רק בעוד מספר שנים. מומלץ לצופים להיערך מראש עם משקפות או טלסקופים, אך גם צפייה בעין בלתי מזוינת מספקת חוויה מרהיבה.
מומחים מזהירים כי מזג האוויר עלול להשפיע על נראות הליקוי, ולכן מומלץ לבדוק תחזיות ולבחור מקום פתוח עם קו ראייה ברור לשמים. בנוסף בליקוי ירח, בשונה מליקוי חמה אין סכנות בריאותיות ואין צורך בציוד מגן.
