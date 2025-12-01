יעל שלביה ועומר אדם, מהזוגות המסוקרנים בתעשיית הבידור, אינם יחד כמעט שנה, אך שמותיהם ממשיכים להיפגש בצמתים שונים. לאחר פרסום אלבומו האחרון של אדם "תסמינים של פרידה", שעורר עניין סביב הנושאים שעליהם כתוב, היום (שני) שלביה עצמה ממשיכה להיפרד והפעם ממותג המשקפיים "קאטליה".
בימים אלו שלביה נמצאת בקאמבק זוגי עם נהג המרוצים לאנס סטרול, ובמקביל מגיעה פרידה נוספת – הפעם מהחזית המסחרית. מותג המשקפיים "קאטליה" מבית אופטיקנה, שהוביל בשנתיים האחרונות את הקמפיינים עם שלביה כפרזנטורית לצד עומר אדם, מסיים את שיתוף הפעולה עמה ומציג מחליפה חדשה: נועם בוהדנה, שגם היא אקסית של גל אדם.
הבחירה בבוהדנה יוצרת מציאות סקרנית בביצה, כאשר שתי פרזנטוריות, בהווה ובעבר, השתייכו באיזשהו שלב למשפחת אדם. בתקופת עבודתה במותג נתפסה שלביה כתואמת ל־DNA העיצובי שלו, עם מראה בינלאומי וסטייל חד שהוביל את השפה הוויזואלית של המותג.
מנכ"ל קאטליה, אלרועי תורג'מן, מסר: "אני רוצה להודות ליעל על פרק מלא השראה, שבמהלכו תרמה תרומה משמעותית לביסוס השפה האופנתית של קאטליה כמותג שמוביל את השוק ומכתיב טרנדים. היא הייתה חלק מהמשפחה, ואנחנו מאחלים לה הצלחה רבה בהמשך הדרך".
