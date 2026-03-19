לראשונה מאז 2013: רמדאן ללא נרצחים ישראלים בפיגועי טרור

בצל המלחמה באיראן ובלבנון, מתחת לרדאר עובר לו בשקט הישג ביטחוני חסר תקדים. חודש רמדאן שנגמר הערב (חמישי), הסתיים ללא נרצחים ישראלים אזרחים או חיילים לראשונה מזה 13 שנים.

למרות שמדובר בחודש הקדוש למוסלמים, במערכת הביטחון תמיד חוששים מהחודש שמלווה בפיגועי טרור, קשים. עד לפני כמה שנים חששו במערכת הביטחון לצאת למבצעים נרחבים כמה שבועות לפני החודש, כדי לא לדרדר את השטח לאלימות.

והנה מסתבר, שאפשר לצלוח את החודש הזה עם 0 נרצחים יהודיים בפיגועי טרור מעזה ומיו"ש וממספר אפסי של פיגועים. ולא רק, אלא שאפשר גם לצאת למתקפת פתע נגד הרפובליקה האיסלאמית של איראן בעיצומו של חודש רמדאן.

חודש הדמים בשנים קודמות

לשם השוואה, חודש רמדאן האחרון שהיה ללא נרצחים ישראלים היה בשנת 2013. שנה לאחר מכן בשנת 2014, מבצע צוק איתן גבה מחיר כבד של חיילים ואזרחים הרוגים ומאז בכל שנה התבצעו פיגועים קטלניים נגד יהודים ואזרחים ישראלים. ב-15 שנה נרצחו יותר מ-40 ישראלים בפיגועי טרור אסלאמי בחודש הזה במשך השנים.

נזכיר חלק מהפיגועים לאורך השנים, בשנת 2021 נרצח יהודה גואטה הי"ד בפיגוע ירי בצומת תפוח, בנוסף במבצע "שומר החומות" נרצח יגאל יהושע הי"ד בלינץ' בלוד, ואבי הר אבן הי"ד בשריפה שהוצתה במלון בעכו בו היה.

ב-2023, חודשים ספורים לפני ה-7.10 נרצחו ארבעה יהודים בפיגועים, ביניהם הפיגוע הרצחני בבקעת הירדן בו נרצחו מאיה, רינה ולאה די הי"ד. ב-2024 נרצח רנ"ג אורי מויאל הי"ד בפיגוע דקירה בבית קמה, מויאל הצליח לנטרל את המחבל לפני מותו ולמנוע נרצחים נוספים.

בשנה שעברה, שנה לתוך מלחמת חרבות ברזל, הייתה גם שנה יחסית שקטה בזכות פעילות משמעותית של צה"ל ביהודה ושומרון, אך בתחילת החודש נרצח בפיגוע דקירה בחיפה חסאן דהאמשה, גבר כבן 62 מכפר כנא, וארבעה בני אדם נוספים נפצעו.

סיכום חודש רמדאן 2026 - פצוע אחד קשה

תחילת חודש רמדאן הייתה שקטה, ורק לקראת סוף החודש התבצע פיגוע משמעותי - ברמת גן נפצע באורח קשה ב-12 במרץ, גדליהו בן שמעון יו"ר המועצה הדתית. באותו יום, שני מחבלים חוסלו לאחר שניסו לירות ולדרוס חיילים בצומת תפוח.

חמישה ימים לאחר מכן שלושה מחבלים יידו אבנים לעבר מחסום בסינג'יל, אחד חוסל בידי צלפים, אחד נפצע ואחד נעצר לאחר מרדף. בנוסף התרחשו תקיפות נגד רועי צאן ביהודה ושומרון, אך גם הם נגמרו ללא נרצחים ובפגיעות קלות יחסית. גם במספר הפיגועים הכללי נרשמה ירידה.



הגברת פעילות במקום הקלות

את הסיבות להצלחה בסיכול הטרור בחודש רמדאן, ניתן לייחס למספר גורמים. קודם כל בזכות שינוי הכיוון של צה"ל בהוראת אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט. בניגוד לשנים קודמות, בהן הצבא נהג לצמצם נוכחות בתקופה זו כדי "להרגיע את השטח", השנה החליטו כי הפעילות תהיה "עצימה ואגרסיבית" יותר.

הכוחות ביצעו מבצעים חטיבתיים גדולים ורחבי היקף בלי הפסקה בערים ובכפרים כדי לסכל תשתיות טרור עוד לפני יציאתן אל הפועל. היום פורסם כי צה"ל ביצע פעילות רחבה בכפר אומר בעקבות זיקוק שנורה לעבר היישוב כרמי צור בגוש עציון.

בצה"ל גם העלו רמה במלחמה בהסתה. מעל 400 מסיתים לטרור נעצרו מתחילת המלחמה. מתחילת השנה נתפסו למעלה מ-15 מיליון ש״ח שיועדו לפעילות טרור.

שינוי מגמה נרשם גם ברצון של כוחות הביטחון להעניק הקלות לפלסטינים. השב"כ בראשות דוד זיני והמתפ"ש בראשות האלוף יורם הלוי, לא פרסמו את ההודעה הרגילה על הקלות נרחבות לתנועת פלסטינים בכבישי יו"ש, כפי שהיה בכל שנה.

הקלה נוספת, נמנעה בגלל המלחמה. אלפי פלסטינים שהיו אמורים להיכנס לשטח ישראל, כדי להתפלל בהר הבית בתפילות יום השישי, לא נכנסו בשל הגבלות פיקוד העורף שסגר את ההר והכבישים

הפעילות העצימה לסיכול טרור, לצד ההגבלות על תנועת הפלסטינים הביאה לתוצאות משמעותיות בשטח, וכאמור לראשונה מאז 2013, חודש רמדאן הסתיים ללא נרצחים ישראלים.