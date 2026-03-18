שבוע אחרי שמונה: צה"ל חיסל את מפקד דיוויזית 'האמאם חסין'

לא החזיק הרבה. צה"ל תקף אתמול במרחב ביירות את המחבל חסן עלי מרואן, ששימש כמפקד דיוויזית 'האמאם חסין'. הוא מונה בימים האחרונים אחרי שקודמו בתפקיד חוסל לפני שבוע

מבצע שאגת הארי היום ה-19. צה"ל מודיע על חיסולו של חסן עלי מרואן, ששימש כמפקד דיוויזית 'האמאם חסין' בחיזבאללה. הוא מונה רק לפני מספר ימים לאחר שקודמו בתפקיד חוסל לפני כשבוע.

מרואן שימש בעבר כאחראי המבצעים של הדיוויזיה ושימש כמפקד הדיוויזיה לאחר חיסולו של עלי מסלם טבאג'ה מפקד דיוויזיית 'האמאם חסין' הקודם וג'האד אלספירה סגנו, לצד שרשרת בכירים נוספים.

בנוסף, במבצע 'חיצי הצפון' חוסל ד'ו אלפקאר שהיה מפקד הדיוויזיה לפני טבאג'ה, זהו מפקד הדיוויזיה השלישי שחוסל מאז מבצע 'חיצי צפון'.

שרשרת הפיקושל דיוויזת האמאם חסין צילום: דובר צה

בפועל, מרואן היה אחראי על הקשר בין הדיוויזיה לבין הבכירים הצבאיים בארגון הטרור חיזבאללה ו'כוח קדס'. בנוסף פיקד על שיגורי טילים, כלי טיס עוינים ורקטות לעבר מדינת ישראל וכוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון.

בתפקידו כאחראי המבצעים היה אחראי על בניין הכוח של כלל פעילי הדיוויזיה וניהל את פריסת פעילי הדיוויזיה בדרום לבנון.

דיוויזית 'האמאם חסין' מהווה כוח צבאי המשמש את 'כוח קדס' האיראני לקידום האינטרסים של משטר הטרור האיראני והפעלת כוח נגד צה"ל ואזרחי מדינת ישראל.

הפגיעה בדיוויזית 'האמאם חסין' משמעותית לפגיעה ביכולות הצבאיות של משטר הטרור האיראני וארגון הטרור חיזבאללה במדינת לבנון וברחבי המזרח התיכון כולו.