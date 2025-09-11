חיסול דרמטי נוסף: צה"ל תקף מוקדם יותר היום (חמישי) במרחב עין באל שבלבנון, וחיסל את וסים סעיד ג'באעי – מחבל בדיוויזיית האמאם חסין האיראנית וכן בארגון הטרור חיזבאללה.
צפו בתיעוד:
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
בצה"ל אמרו כי "המחבל היווה גורם מרכזי בהפעלת הכוח ובהתעצמות הדיוויזיה, קידם עסקאות רכש של אמצעי לחימה, סייע במתווי שיגור טילים ורקטות לעבר מדינת ישראל במהלך מבצע 'חיצי הצפון' והוביל את ניסיונות שיקום הדיוויזיה לאחר המבצע".
דיוויזיית האמאם חסין היא מיליציה איראנית המשמשת את 'כוח קדס' לחיזוק ציר ההתנגדות והפעלת כוח נגד צה"ל ואזרחי מדינת ישראל. במהלך מבצע "חיצי הצפון" הדיוויזיה השתתפה בלחימה וסייעה לחיזבאללה לפגוע בכוחות צה"ל ובאזרחי מדינת ישראל, וכיום פועלת משטח לבנון בתיאום עם חיזבאללה.
"פעילות המחבל מהווה הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון" נמסר מדובר צה"ל. "צה"ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל".
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים