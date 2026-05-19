אחרי שחצה את הקו הצהוב: צה"ל חיסל מחבל שהשתתף בטבח ה-7.10

כוחות צה"ל זיהו וחיסלו אמש מחבל חמאס שחצה את הקו הצהוב בעזה והתקרב ללוחמים. כעת דובר צה"ל אישר כי המחבל שחוסל פשט לישראל ב-7 באוקטובר

סגירת מעגל: כוחות צוות הקרב של חטיבה 188 הפועלים בדרום רצועת עזה זיהו אתמול מחבל מארגון הטרור חמאס שחצה את הקו הצהוב והתקרב לכוחות באופן שהיווה איום מיידי. מיד לאחר הזיהוי, חיל האוויר - בהכוונת הכוחות - חיסל את המחבל במטרה להסיר את האיום.

הבוקר (שלישי) צה"ל אישרו כי המחבל שחוסל אמש פשט לשטח מדינת ישראל בטבח ה-7 באוקטובר. עוד נאמר כי בעת האחרונה הוא ניסה להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל.

מדובר צה"ל נמסר כי "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".

זו הפעם השנייה השבוע שבה דווח על חיסול של מחבל חמאס שחצה את הקו הצהוב ברצועה. כזכור, ביום ראשון האחרון נאמר כי כלי טיס של חיל האוויר חיסל מחבל אשר עסק בקידום והכנה של פיגועי צליפה נגד כוחות הצבא הפועלים במרחב בטווח הזמן המיידי.

בצבא ביקשו להדגיש את המאמצים למניעת פגיעה בבלתי מעורבים, וציינו כי "טרם ביצוע התקיפה מהאוויר ננקטו שורת צעדים מבצעיים מקדימים. במסגרת זו, נעשה שימוש בחימוש מונחה ומדויק והופעלו אמצעי תצפית אוויריים מתקדמים כדי לוודא את בידוד המטרה ולצמצם את הפגיעה באזרחים".