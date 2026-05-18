הצלף על הכוונת: חיל האוויר חיסל מחבל שתכנן לפגוע בלוחמים

כלי טיס של חיל האוויר, בהכוונת אוגדת עזה, תקף אמש מחבל שהיווה איום מיידי וקידם מתווי צליפה נגד הכוחות בשטח. בצה"ל מדגישים כי הפעולה בוצעה בחימוש מדויק כדי למנוע פגיעה באזרחים, וכי הכוחות פרוסים במרחב "בהתאם להסכם" אך ימשיכו לסכל איומים מוחשיים

צה"ל סיכל איום מיידי על כוחותיו בדרום רצועת עזה. כלי טיס של חיל האוויר חיסל אתמול (ראשון) מחבל מארגון הטרור חמאס, אשר עסק בקידום והכנה של פיגועי צליפה נגד כוחות הצבא הפועלים במרחב בטווח הזמן המיידי.

התקיפה הממוקדת בוצעה בהכוונה מודיעינית של כוחות אוגדת עזה (143), לאחר שהמחבל זוהה כמי שמהווה סכנה מיידית ומוחשית לחיי החיילים בשטח. מדובר צה"ל נמסר כי חיסול המחבל בוצע באופן נקודתי במטרה להסיר את האיום באופן מיידי.





בצבא מבקשים להדגיש את המאמצים למניעת פגיעה בבלתי מעורבים, ומציינים כי טרם ביצוע התקיפה מהאוויר ננקטו שורת צעדים מבצעיים מקדימים. במסגרת זו, נעשה שימוש בחימוש מונחה ומדויק והופעלו אמצעי תצפית אוויריים מתקדמים כדי לוודא את בידוד המטרה ולצמצם את הפגיעה באזרחים.

ברקע חיסול המחבל, בצה"ל מתייחסים למציאות המבצעית הנוכחית בדרום הרצועה, ומבהירים כי כוחות פיקוד הדרום פרוסים כעת במרחב "בהתאם להסכם". עם זאת, ההודעה שולחת מסר ברור לפיו למרות ההסדרי הפריסה, כוחות צה"ל שומרים על דריכות מבצעית וימשיכו לפעול בעוצמה להסרת כל איום מיידי שיופנה כלפיהם.