הרב לנדו נפגש עם גפני: "להצביע בעד פיזור הכנסת"

יו"ר דגל התורה משה גפני נפגש עם הרב דב לנדו, שחזר על הנחייתו לח"כים החרדים: "על חברי הכנסת להצביע בעד פיזור הכנסת ביום רביעי".

המשבר נמשך: יו"ר דגל התורה משה גפני נפגש הערב (ראשון) עם מנהיג הציבור הליטאי, הרב דב לנדו. בהודעה שפורסמה מבית הרב לנדו בתום הפגישה נאמר כי "מרן חזר והדגיש את המסר שהועבר אמש, ולפיו על חברי הכנסת של דגל התורה להצביע בעד פיזור הכנסת ביום רביעי".

כאמור, אמש דווח כי הרב לנדו פרסם הנחיה דרמטית ורשמית לחברי הכנסת של תנועת "דגל התורה", המורה להם להצביע ביום רביעי הקרוב בעד הצעת החוק לפיזור הכנסת. בהודעה הרשמית שיצאה מטעם בית הרב הובהר כי חברי הכנסת הונחו "שלא להיגרר למשחקים פוליטיים", ולתמוך באופן אקטיבי בפיזור המשכן כבר בהצבעה הקרובה בקריאה טרומית.

הנחיה המעשית הזו אינה מגיעה בחלל ריק, אלא מעניקה תוקף ביצועי ומיידי למכתב החריף וחסר התקדים שפורסם לאחרונה על ידי מנהיג הציבור הליטאי. באותו מכתב, כזכור, הכריז הגר"ד לנדו על נתק מוחלט וסופי מראש הממשלה בנימין נתניהו, תוך שהוא מנפץ את השותפות הפוליטית ארוכת השנים של החרדים עם הליכוד.



"איננו מרגישים שותפים שלו יותר... כל מיני דיבורים על גוש אינם קיימים יותר", חרץ אז הרב לנדו, ברקע המשבר המעמיק סביב חוק הגיוס, קיצוץ תקציבי עולם התורה והתחושה הקשה ברחוב החרדי כי ראש הממשלה אינו עומד בהתחייבויותיו ואינו מספק את הסחורה הפוליטית מול הלחצים המשפטיים והציבוריים.