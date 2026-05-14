שאלנו גרפולוג: מה אומר כתב ידו של הרב דוב לנדו?

מכתבו של הרב דוב לנדו לפירוק גוש הימין, נותן הזדמנות נדירה לנתח את כתב ידו. "זהו כתב של אדם שהמוח שלו רץ מהר יותר מהיד. הוא לא זקוק לקישוטים או למילים מיותרות", מסביר הגרפולוג יוסי עבדו

הטלטלה הפוליטית של השבוע האחרון, שהגיעה לשיאה במכתבו של מנהיג הזרם הליטאי, הרב דוב לנדו לח"כים של דגל התורה על פיזור הכנסת ופירוק גוש הימין, מאפשרת לנו הצצה נדירה לכתב ידו.

בעוד הפרשנים הפוליטיים עסוקים בשאלה "מה נאמר בחדר הסגור", הגרפולוג יוסי עבדו (לשעבר גרפולוג במצ"ח) צלל אל תוך כתב ידו כדי להבין מה באמת קרה שם, בין הדיו לנייר.

המוח שרץ לפני היד

"כשמנתחים כתב יד של מנהיג בסדר גודל כזה, מחפשים את הפער בין ההצהרה הרשמית לבין התהליך הנפשי," מסביר עבדו. הכתב של הרב לנדו מאופיין במהירות גבוהה מאוד ובקריאות נמוכה - תופעה המוכרת כ"כתב של רופאים" או אנשי רוח מובהקים.

"זהו כתב של אדם שהמוח שלו רץ מהר יותר מהיד. הוא לא זקוק לקישוטים או למילים מיותרות. הלחץ הבינוני-חזק והאחיד מעיד על אנרגיה פנימית ממוקדת מאוד. הוא לא מתפורר תחת לחץ, גם כשהמערכת הפוליטית כולה רועדת סביבו".

"השחלה": סימן מובהק למציאת פתרונות

אחד הממצאים המרתקים בכתב הוא מה שמכונה בגרפולוגיה "השחלה" (תנועה חוטית). האותיות מאבדות את צורתן הברורה והופכות למעין קו גלי.

"השחלה היא סימן מובהק ליכולת הסתגלות וטאקט", אומר עבדו. "במשך שנים ראינו את המנהיגות של הרב לנדו מתאפיינת בגמישות הזו – היכולת 'להחליק' בין מכשולים ולמצוא פתרונות יצירתיים מול הקואליציה. אבל בכתב הנוכחי, הגמישות הזו פוגשת קיר".

לדבריו, הניתוח מגלה כי למרות המהירות, הזווית נותרת ישרה ואנכית. "זה שילוב נדיר. המנוע הפנימי סוער, אבל ההגה - השכל והשליטה העצמית - מכוון אותו ביד ברזל. זהו כתב של מי שחושב לפני שהוא מרגיש".

אנרגיה פנימית ממוקדת. כתב ידו של הרב דוב לנדו צילום: דוברות בית הרב לנדו

הניתוק מנתניהו: כשכתב היד "בורח" מהמילה ממשלה

החלק המרתק ביותר בניתוח נוגע למסמך הספציפי שחולל את הסערה השבוע. עבדו עקב אחרי השינויים בלחץ העט שורה אחר שורה:

ברגעי השיא: במשפט "אין לנו אמון בראש הממשלה", הלחץ עולה והאותיות הופכות כהות וגדולות יותר. "הוא באמת מתכוון לזה", קובע עבדו.

הסלידה הפיזית: במילה "ממשלה" מזהה עבדו נטייה קלה שמאלה - מעין נסיגה פיזית של היד מהמילה הכתובה.

במשפט "אינם קיימים יותר" (בהתייחס לגוש הימין), הלחץ דועך. "זו תחושת הקלה רגשית. כמו אדם שפרק מעליו משא כבד מאוד".

החתימה: אני עומד מאחורי הפיצוץ

למרות הדיו הדועך בסוף המכתב, החתימה מגיעה בלחץ החזק ביותר שנראה במסמך כולו. "השם ברור, נוכח ותקיף. זו הצהרה: 'אני עומד מאחורי כל מה שכתבתי'. הניגוד בין הצניעות של השם הפרטי ('דוב' קטן) לבין העוצמה של שם המשפחה והתואר, מעיד על אדם שמבין את גודל השעה ואת כובד האחריות ההיסטורית המונחת על כתפיו".

כזכור, החלטת הרב לנדו הגיעה לאחר שראש הממשלה נתניהו הבהיר כי לא יוכל להעביר את חוק הפטור מגיוס לפני הבחירות. הניתוח הגרפולוגי חושף כי עבור מנהיג הציבור הליטאי, לא מדובר רק בתמרון פוליטי, אלא בהכרעה שזוקקה לאורך זמן והגיעה לנקודת רתיחה בלתי הפיכה.