הרב לנדו לח"כים החרדים: "אין לנו אמון יותר בנתניהו"

חוק הגיוס נדחה והחרדים זועמים. מנהיג הציבור הליטאי הרב דוב לנדו זימן לביתו את חברי הכנסת של דגל התורה (הפלג הליטאי ביהדות התורה).

מבית הרב לנדו יצאה הודעה: "חברי הכנסת של דגל התורה סקרו בפני מרן את המצב הנוכחי. יצוין כי בניגוד לדיווחים שונים - ישנה אחדות דעים ושיתוף פעולה בין דגל התורה וש"ס בנוגע לאופן הפעולה אודות מעמדם של בני הישיבות באופן מלא ומוחלט.

מרן מנהיג הדור הגר"ד לנדו הורה לחברי הכנסת של דגל התורה: אין לנו אמון יותר בנתניהו. נעשה מכאן ואילך רק מה שטוב ליהדות החרדית ולעולם הישיבות. צריך לפעול לפיזור הכנסת בהקדם. המושג "גוש" אינו קיים מבחינתנו יותר".

נזכיר כי לפני שנה בדיוק, נתנו החרדים אולטימטום לנתניהו להעביר את חוק הגיוס עד שבועות או שיפזרו את הכנסת. החג עבר, החוק לא, והסיעות החרדיות פרשו מהקואליציה.

החרדים מאיימים בפיזור הכנסת כבר שנתיים

נזכיר כי בסוף כנס החורף הצביעו החרדים בעד התקציב והאריכו את ימיה של הכנסת. גם כעת לא ברור מה התועלת בפיזור הכנסת. הבחירות קבועות כרגע ל-27 באוקטובר, ראש הממשלה נתניהו מבקש להקדים אותם לתחילת ספטמבר (לפני החגים ולפני האזכרות לטבח ה-7.10).

בוועדת הכנסת שולט הליכוד ותהליך פיזור הכנסת בשלוש קריאות נמשך כשבועיים ויכול להתעכב על ידי יו"ר הקואליציה אופיר כץ, עד לתאריך שיהיה לו נוח. פיזור הכנסת בסוף מאי (עוד 20 יום) ייקבע בחירות ב-1 בספטמבר כמו שנתניהו רוצה, כל יום שיעבור יהיה יותר נוח לחרדים ופחות לנתניהו.

בכנס הקיץ של הכנסת עדיין עומדים חוקים שחשובים לקואליציה כמו פיצול תפקידי היועמ"ש, חוק שטוב גם לחרדים.

יצוין עוד כי פיזור הכנסת במצב הנוכחי, יוביל למערכת בחירות בה אין לחרדים שרים, על כל המשתמע מכך, ויותר מזה - אין חוק גיוס בתוקף. בסיום מערכת הבחירות הבאה, אם לא תהיה הכרעה, ממשלת המעבר תמשיך כשהחרדים מחוץ למשרדים ולא יכולים לקדם דברים שחשובים להם.