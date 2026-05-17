הוראה מהרב לנדו: ח"כי דגל התורה יצביעו בעד פיזור הכנסת

בית מנהיג הציבור הליטאי, מרן הגאון רבי דב לנדו, יצאה אמש (מוצאי שבת) הנחיה דרמטית ורשמית לחברי הכנסת של תנועת "דגל התורה", המורה להם להצביע ביום רביעי הקרוב בעד הצעת החוק לפיזור הכנסת.

בהודעה הרשמית שיצאה מטעם בית הרב הובהר כי חברי הכנסת הונחו "שלא להיגרר למשחקים פוליטיים", ולתמוך באופן אקטיבי בפיזור המשכן כבר בהצבעה הקרובה בקריאה טרומית.





הנחיה המעשית הזו אינה מגיעה בחלל ריק, אלא מעניקה תוקף ביצועי ומיידי למכתב החריף וחסר התקדים שפורסם לאחרונה על ידי מנהיג הציבור הליטאי. באותו מכתב, כזכור, הכריז הגר"ד לנדו על נתק מוחלט וסופי מראש הממשלה בנימין נתניהו, תוך שהוא מנפץ את השותפות הפוליטית ארוכת השנים של החרדים עם הליכוד.



"איננו מרגישים שותפים שלו יותר... כל מיני דיבורים על גוש אינם קיימים יותר", חרץ אז הרב לנדו, ברקע המשבר המעמיק סביב חוק הגיוס, קיצוץ תקציבי עולם התורה והתחושה הקשה ברחוב החרדי כי ראש הממשלה אינו עומד בהתחייבויותיו ואינו מספק את הסחורה הפוליטית מול הלחצים המשפטיים והציבוריים.