הנקודה האדומה: תקציר החדשות היומי בנקודות

לא היה לכם זמן לחדשות?
אריאל שרפר מסכם את האירועים החשובים שקרו היום וכל מה שמעניין סרוגים בכמה נקודות אדומות:
פלסטינים ניסו לקבור מת בבית קברות סמוך לשא-נור. במשך כל השבת עסקה התקשורת בעלילת דם נגד המתיישבים, או בקצר ולעניין "מלאכה שאינה צריכה לגופה"
אחרי האיחוד עם מיכאל בן ארי, משה פייגלין בטוח שמפלגתו תעבור את אחוז החסימה ורוצה להיות שר הביטחון. מסתבר שגם הלגליזציה של קנאביס התחילה להשפיע..
"ביבי, זו טעות לדחות": השר בן-גביר תוקף את הסרת הצעת חוק "מיהו יהודי" מסדר היום ע"י רה"מ נתניהו.
ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן בא לרב דב ליאור כדי לבשר לו שקיים את השבועה לחזור לשא-נור. אנחנו אוהבים את הקונספט הזה של פוליטיקאי שמקיים הבטחות.
פרידה מהרב הראשי של ירושלים, הרב אריה שטרן זצ"ל. בראיון לסרוגים
בערב יום ירושלים לפני 6 שנים אמר הרב אריה בהתרגשות רבה: “באותה שנה הייתה אווירה של דיכאון בארץ, עוד לפני תקופת ההמתנה, הייתה תקופת המיתון. דיברו על כך שהאחרון שיוצא יכבה את האור. הייתה הרגשה של חולשה גדולה בכל היכולת שלנו להחזיק את מדינת ישראל. וכנגד זה הרב צבי יהודה דיבר. הוא רצה להגיד על כך שלא רק על הדברים שיש לנו צריך להחזיק, אלא גם על מה שאין לנו ויהיה לנו צריך לדבר. ואז הוא דיבר בהתלהבות גדולה על 'איפה שכם שלנו? איפה חברון שלנו?' כאילו מדברים רק על תל אביב, אבל בכל זאת לזכור את כל ארץ ישראל בשלמותה.” יהי זכרו ברוך!
