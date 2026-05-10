הנקודה האדומה: תקציר החדשות היומי בנקודות

פרידה מהרב הראשי של ירושלים, הרב אריה שטרן זצ"ל. בראיון לסרוגים

בערב יום ירושלים לפני 6 שנים אמר הרב אריה בהתרגשות רבה: “באותה שנה הייתה אווירה של דיכאון בארץ, עוד לפני תקופת ההמתנה, הייתה תקופת המיתון. דיברו על כך שהאחרון שיוצא יכבה את האור. הייתה הרגשה של חולשה גדולה בכל היכולת שלנו להחזיק את מדינת ישראל. וכנגד זה הרב צבי יהודה דיבר. הוא רצה להגיד על כך שלא רק על הדברים שיש לנו צריך להחזיק, אלא גם על מה שאין לנו ויהיה לנו צריך לדבר. ואז הוא דיבר בהתלהבות גדולה על 'איפה שכם שלנו? איפה חברון שלנו?' כאילו מדברים רק על תל אביב, אבל בכל זאת לזכור את כל ארץ ישראל בשלמותה.” יהי זכרו ברוך!

--