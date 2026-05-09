ערבים ניסו לקבור גופה בבית קברות נטוש כדי לחסום את שא-נור

שוב עלילת דם נגד המתיישבים. דקות לפני שבת, ערבים ניסו לקבור קשיש שמת בבית הקברות הנטוש ליד שא-נור. המתיישבים שמו לב והורו לפלסטינים להוציא את הגופה ולקבור אותה במקום אחר

שוב עלילת דם מחליאה נגד המתיישבים. ביום שישי דקות לפני כניסת שבת ביצעו פלסטינים פרובוקציה יזומה לצורכי תקשורת וביצעו קבורה בבית עלמין עתיק שלא היה בשימוש במשך כ-20 שנה צמוד לישוב שא-נור.

מתיישבים שהיו ערניים למהלך, קפצו למקום והורו לפלסטינים לקחת את הגופה ולקבור אותה במקום אחר.

בכלי התקשורת כמובן אימצו את הגרסה הפלסטינית, על כך שהמתנחלים הם אלה שסילקו את הגופה, למרות שהפלסטינים הם אלה שפינו אותה.

מסע הלוויה של הגופה (שימוש לפי סעיף 27א)

בית הקברות המדובר הוא בית קברות עתיק שלא היה פעיל שנים רבות. לדברי האנשים מחוללי הפרובוקציה עצמם למעלה מ-10 שנים וככל הנראה למעלה מ-20.

במועצה האזורית שומרון אומרים כי מדובר בפרובוקציה מבחילה ומכוונת שנועדה לפגוע בלגיטימיות של ההתיישבות היהודית בשא-נור, להכתים את תושביה ולסכן את בטחונם, בכוונת מכוון קודם לכניסת השבת.

מבצעי הפרובוקציה לא בחלו אפילו בשימוש בגופה לצורך ביצוע הפרובוקציה.

דוברת המעוצה מסרה לסרוגים: "אין כאן שני צדדים אלימים. יש כאן צד אלים פרובוקטיבי וברברי שפוגע בחיים ופוגע במתים ויש כאן צד שרוצה לחיות בביטחון על אדמתו.

אנחנו דוחים בבוז את הפרובוקציה המבחילה ואת ההסתה התקשורתית, דקות לפני כניסת שבת כשתושבי הישוב לא יכולים להגיב, פרובוקציה שנועדה בצורה שקופה לפגוע בהתיישבות בשא-נור, ולקבוע עובדות בשטח שיסכנו את תושבי שא-נור.

תושבי שא-נור ששבו אל ביתם לאחר 20 שנים הם ישראלים ערכיים ושומרי חוק, וניסיון הפרובוקציה נועד לפגוע בהתיישבות בשאנור".

