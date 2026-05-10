לאחר האיחוד פייגלין בטוח: "הפעם נעבור את אחוז החסימה"

אחרי שחיבר כוחות עם מיכאל בן ארי, יו"ר מפלגת זהות משה פייגלין כבר מסמן את היעד הבא ומצהיר על המשרד שהוא מתכוון לדרוש ביום שאחרי הבחירות ושולח רמז עבה לראש הממשלה נתניהו

יו"ר מפלגת זהות, משה פייגלין, התייחס הבוקר (ראשון) בראיון ליקי אדמקר וישראל כהן ברדיו 'קול ברמה', לסיכויי מפלגתו בבחירות הקרובות ולחיבור הפוליטי עם ד"ר מיכאל בן ארי. פייגלין הביע ביטחון מלא ביכולתה של הרשימה המאוחדת לעבור את אחוז החסימה ואף להפוך לגורם משמעותי בממשלה הבאה.

"יש לנו יותר מסיכוי לעבור את אחוז החסימה", הצהיר פייגלין. "בפעם הקודמת הייתי במרחק קטן מאוד מארבעה מנדטים. מאז בשלנו, והחיבור עם בן ארי מביא איתו קולות נוספים. מדובר בחיבור של אנשים ותיקים שהיו כבר בכנסת, כאלו שלא באו רק 'לסמן וי' על תפקיד, אלא לשנות את המערכת כולה מהיסוד".

"אני רוצה להיות שר הביטחון"

בהתייחסו לחלוקת התפקידים ביום שאחרי הבחירות, הציב פייגלין יעד שאפתני: "אני רוצה להיות שר הביטחון". הוא הוסיף וגיבה את עמדת הליכוד בנוגע לוועדות חקירה, תוך שהוא תוקף בחריפות את המערכת המשפטית: "הליכוד צודק שהחקירה לא יכולה להסתמך על אחד האשמים העיקריים בסיטואציה שנוצרה – וזה בג"ץ. הסקרים שלנו מוכיחים שרק 'זהות' יכולה לייצר את הסחף של מצביעי הימין חזרה לגוש".

פייגלין דחה את הביקורת על "שריפת קולות" בימין והטיל את האחריות על המפלגות הגדולות. "מי שדואג לאובדן קולות, צריך לייצר חיבורים או להוריד את אחוז החסימה. אני הצעתי כבר לפני למעלה מחצי שנה חיבור עם מפלגות אחרות, וזה נשאר בידיים שלהם". הוא הדגיש כי למרות שאינו נמצא כרגע בדיאלוג ישיר עם ראש הממשלה נתניהו, הוא מניח שזה יקרה בהמשך.

לסיום, שלח פייגלין מסר מרגיע למצביעי המחנה הלאומי: "זהות לא תיתן את ידה להקמת ממשלת שמאל בשום תרחיש". לדבריו, המפלגה תהווה את ה"סמן הימני" והאידיאולוגי שיוודא כי הממשלה הבאה תפעל לשינוי המערכות העמוק שבו הוא דוגל.