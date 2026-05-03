האלוף תומר בר: רכש הטייסות יבטיח עליונות אווירית לשנים

אלוף תומר בר בירך על רכישת שתי טייסות הקרב החדשות: "החלטה חשובה שתבטיח את העליונות האווירית של ישראל לאורך שנים רבות".מפקד חיל האוויר ציין כי המהלך התבסס על עבודת מטה מעמיקה והתאמה מדויקת של סדר הכוחות לאיומים המתפתחים במזרח התיכון

בעקבות ההחלטה על רכש שתי טייסות קרב חדשות עבור צה"ל, מסר היום (ראשון) מפקד חיל האוויר, אלוף תומר בר, הצהרה מפורטת המדגישה את חשיבות המהלך לביטחון הלאומי. לדבריו, מדובר בשיאו של תהליך תכנוני ארוך טווח שנועד להבטיח את יתרונה האיכותי של ישראל בשמי האזור.

"עבודת מטה מעמיקה וממושכת"

אלוף בר פתח בדבריו והסביר את הרקע המקצועי להחלטה: "ההחלטה החשובה על רכישת שתי הטייסות החדשות היא תוצאה של עבודת מטה מעמיקה וממושכת שביצענו בחיל האוויר. ההמלצה התבססה על שנים של בחינה מקצועית ודחיפה לאור הצורך המבצעי, מתוך הסתכלות רחבה על בניין הכוח והתאמתו לאיומים המתפתחים במזרח התיכון".

לדברי מפקד החיל, בניין הכוח החדש אינו מקרי אלא נשען על ניתוח מדויק של צרכי המדינה: "העבודה נשענה על תכנון מדויק של סד״כ עיקרי, במטרה להבטיח את העליונות האווירית של חיל האוויר ומדינת ישראל לאורך שנים רבות".

הקשר עם ארה"ב ומבצע "שאגת הארי"

בדבריו התייחס האלוף גם ליחסים האסטרטגיים עם וושינגטון, שהיוו מרכיב קריטי בקידום העסקה. "הרכישה הינה תוצאה של שיתוף פעולה הדוק עם צבא ארצות הברית, שהתעצם במהלך מבצע 'שאגת הארי' ומהווה מרכיב אסטרטגי בביטחון הלאומי", ציין בר.

לסיכום, הדגיש מפקד החיל את המשמעות המבצעית של כניסת המטוסים החדשים לשירות: "הטייסות החדשות יוסיפו עוצמה משמעותית לחיל האוויר, ויאפשרו לנו להמשיך לפעול בנחישות, בגמישות ובעליונות מול כל אתגר שנידרש לו".

הטייסות החדשות צפויות להשתלב במערך המבצעי של החיל בשנים הקרובות, כחלק מתוכנית הצטיידות רחבה המיועדת לשמר את חופש הפעולה של צה"ל בכל זירות העימות.