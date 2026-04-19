ישראל נגד מזכ"ל האו"ם: "מתעלם מחיזבאללה כמדיניות"

אחרי שמזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש גינה את תקיפת כוח יוניפי"ל בלבנון בלי להזכיר את חיזבאללה, משרד החוץ תקף בחריפות: "בשלב הזה, ההתעלמות מחיזבאללה היא לא טעות - אלא מדיניות"

משרד החוץ תקף בחריפות היום (ראשון) את מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש, זאת בעקבות הגינוי שלו לתקרית הקטלנית שהתרחשה בסוף השבוע בדרום לבנון - מבלי להתייחס בכלל לאחריות של חיזבאללה לירי ולפגיעה בכוח יוניפי"ל.

"אני מגנה בחריפות את התקיפה על כוחות יוניפי"ל בשבת האחרונה, במסגרתה חייל צרפתי נהרג ושלושה נוספים נפצעו" אמר גוטרש בהצהרתו. "אני שולח את תנחומיי העמוקים לבני המשפחות ולחברי ההרוג, ומאחל החלמה מהירה לפצועים".

גוטרש הזכיר כי "זו התקרית השלישית בשבועות האחרונים שבה נהרגו חיילים המשרתים בלבנון כדי לשמור על השלום. התקיפות הללו חייבות להיעצר. כל האחראים חייבים לכבד את הפסקת האש ועצירת המתקפות".

בתגובה, משרד החוץ אמר לגוטרש כי "בשלב הזה, ההתעלמות מחיזבאללה היא לא טעות - אלא מדיניות. מדהים איך אנטוניו גוטרש יכול לכתוב פוסט על מתקפת טרור של חיזבאללה מבלי לציין מי ביצע את המעשה". לטענת ישראל, "זה כמו לכתוב ביקורת על הסרט 'מלתעות' מבלי להזכיר את הכריש".

צה"ל אישרו: חיזבאללה עומד מאחורי התקרית

כאמור, בצה"ל אישרו היום באופן רשמי כי ארגון הטרור חיזבאללה הוא האחראי לפגיעה הקטלנית בכוח יוניפי"ל שאירעה אתמול בדרום לבנון. התקרית החמורה, המהווה הפרה בוטה של הסכם הפסקת האש השורר באזור, הובילה לנפגעים בקרב כוח שמירת השלום הבינלאומי ולמותו של חייל צרפתי מהכוח.