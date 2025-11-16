בארגון יוניפי"ל טענו כי טנק צה"ל ירה לעבר כוחות הארגון שהוצבו בדרום לבנון: "הפגיעות נחתו במרחק של כחמישה מטרים מהחיילים, שנאלצו לתפוס מחסה בשטח". לאחר כ-30 דקות, הטנק נסוג והכוחות התפנו, ללא נפגעים

ארגון יוניפי"ל, המשמש ככוח שמירת השלום של האו"ם, טען היום (ראשון) כי טנק של צה"ל ירה לעבר כוחות הארגון, באזור שבו ישראל הקימה עמדה בתוך שטח לבנון.

לטענת הארגון, "פגיעות של מקלע כבד נחתו במרחק של כחמישה מטרים מהחיילים, שנאלצו לתפוס מחסה בשטח. אנשי יוניפי״ל ביקשו דרך ערוצי התיאום שצה״ל יפסיק את הירי. כשלושים דקות לאחר מכן, לאחר שהטנק נסוג אל תוך העמדה הישראלית, הם הצליחו להתפנות ללא פגע".

עוד הובהר כי לא היו נפגעים באירוע, אך נאמר כי "תקרית זו מהווה הפרה חמורה של החלטה 1701". בצה"ל טרם התייחסו לאירוע בשלב הזה.

כזכור, באוגוסט האחרון מועצת הביטחון של האו"ם אישרה החלטה שקובעת את סיום מנדט יוניפי"ל בדרום לבנון. ההצבעה עברה פה אחד, כאשר כל 15 המדינות החברות הצביעו בעד ההחלטה.

לפי ההצעה שאושרה, משימת יוניפי״ל תסתיים ב־31 בדצמבר 2026, עם תקופת מעבר בת שנה שתאפשר פריסה הדרגתית של כוחות צבא לבנון בדרום המדינה. ההחלטה היא תוצאה של פשרה בין ארצות הברית, שדרשה סיום מיידי של המנדט, לבין צרפת ומדינות אירופה, שהתנגדו מחשש לוואקום ביטחוני שחיזבאללה עלול לנצל.

כוח יוניפי״ל, שמונה כיום כ־10,000 חיילים, הוקם במקור כדי לפקח על הפסקות אש ולתמוך בצבא לבנון. מאז מלחמת לבנון השנייה ב־2006, הוא פועל במטרה למנוע חיכוכים בין ישראל לחיזבאללה לאורך הגבול.