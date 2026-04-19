תחקיר צה"ל קובע: חיזבאללה עומד מאחורי הריגת איש יוניפי"ל

פה אחד: האו"ם הצביע על סיום פעילות יוניפי"ל בלבנון

חקר מבצעי ומודיעיני שערך צה"ל מאמת כי חוליית מחבלים של ארגון הטרור פתחה באש לעבר כוח האו"ם שעסק בפינוי נפלים בדרום לבנון. מהירי נהרג פקח אחד ושלושה נוספים נפצעו. צה"ל: "חיזבאללה ממשיך לנצל את הפסקת האש"

צה"ל מאשר היום (ראשון) באופן רשמי כי ארגון הטרור חיזבאללה הוא האחראי לפגיעה הקטלנית בכוח יוניפי"ל שאירעה אתמול בדרום לבנון. התקרית החמורה, המהווה הפרה בוטה של הסכם הפסקת האש השורר באזור, הובילה לנפגעים בקרב כוח שמירת השלום הבינלאומי.

על פי הודעת דובר צה"ל, בעקבות חקר מבצעי ומודיעיני מעמיק שנערך, ניתן כעת לאמת כי חוליית מחבלים המשויכת לחיזבאללה היא שפתחה באש לעבר הכוח. האירוע התרחש אתמול (שבת) במרחב ע'נדוריה שבדרום לבנון, בשעה שאנשי יוניפי"ל היו עסוקים בפעילות מבצעית שגרתית לסריקה ופינוי של נפלים בשטח.

כתוצאה מהירי הישיר לעבר הכוח הבינלאומי, נהרג איש יוניפי"ל במקום. שלושה פקחים נוספים נפצעו, כאשר שניים מתוכם סובלים מפגיעות באורח קשה ופונו לקבלת טיפול רפואי.

בצה"ל רואים את התקרית בחומרה רבה ומפנים אצבע מאשימה כלפי התנהלות ארגון הטרור. "חיזבאללה ממשיך לנצל את הפסקת האש לקידום פעולות טרור", נמסר מטעם הצבא. בהודעה הודגש כי בפעולות אלו, ארגון הטרור ממשיך לפעול "תוך סיכון ופגיעה באזרחים ובארגונים בינלאומיים בלבנון".