צה״ל תקף היום (ראשון) לפני זמן קצר מחבל מארגון הטרור חיזבאללה במרחב חרוף שבדרום לבנון.
מוקדם יותר היום פורסם כי בחודשים האחרונים, כוחות חטיבה 769 פעלו במרחב דרום לבנון להשמדת תשתיות טרור ששימשו את ארגון הטרור חיזבאללה ומנעו ניסיונות שיקום של תשתיות במרחב.
הכוחות פעלו במספר כפרים במרחב, השמידו אמצעי לחימה ותשתיות טרור, ביניהם: מחסן טילי נ"ט ומחסני אמצעי לחימה. בנוסף, הכוחות השמידו מבנה ששימש במהלך המלחמה את ארגון הטרור לירי טילי נ״ט לעבר שטח מדינת ישראל.
