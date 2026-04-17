דרעי מטיל פצצה: "בנט התעלל ולעג לאיזנקוט"

"בנט לעג והתעלל ברמטכ"ל איזנקוט בישיבות": יו"ר ש"ס אריה דרעי חושף התנהלות חריגה בצמרת הביטחונית, תוקף חזיתית את מערכת המשפט ומבהיר כי חוק הגיוס ממתין רק ל"אור ירוק" חרדי

יו"ר ש"ס אריה דרעי חושף היום (שישי) בראיון סופף השבוע לעיתון "משפחה" התנהלות חריגה בצמרת הביטחונית בעבר, וטוען כי שר הביטחון לשעבר נפתלי בנט "התעלל ולעג" לרמטכ"ל דאז גדי איזנקוט בדיונים סגורים. לצד החשיפה המסעירה, דרעי משגר מסר לוחמני כלפי מערכת המשפט ומתנגדי הממשלה לקראת הבחירות הבאות ומבהיר כי חוק הגיוס ממתין רק ל"אור ירוק" של המפלגות החרדיות.

העימות בצמרת הביטחונית

החלק המסקרן ביותר בראיון נוגע ליחסים העכורים ששררו בעבר בין הדרג המדיני לצבאי, כאשר דרעי בוחר לחשוף בפומבי התנהלות פוגענית לכאורה מצידו של בנט. "כשבנט היה שר ביטחון הוא היה מתעלל ברמטכ"ל איזנקוט בישיבות", סיפר דרעי ופירט את אופי ההתקפות: "הוא היה צוחק עליו ולועג לו, איזה מן רמטכ"ל הוא, שלא יודע להתמודד מול בלונים, והוא עשה את זה בצורה חצופה״.

"איבדנו את הפחד מהם"

בהתייחסו למשבר הפוליטי והמשפטי, דרעי אינו בורר מילים ומאשים ישירות את בתי המשפט בניסיון הפלה מכוון של הממשלה: ״כל הבעיות שלנו באות ממערכת המשפט שהחליטה בכל מחיר שבעולם לפרק את הממשלה הזאת. לא בגלל החרדים, אלא בגלל שהם הבינו שהממשלה הולכת לשנות את כללי המשחק״.

לקראת הבחירות הבאות, יו"ר ש"ס מציג קו תקיף ונטול פשרות מול האופוזיציה ומערכת אכיפת החוק. ״אם גוש הימין ינצח בבחירות, נושא המשילות יבוא על פתרונו", מצהיר דרעי. "את הפחד שהיה לנו מהם, מהאיומים, מההפגנות, מתפירת התיקים, איבדנו. אנחנו לא מפחדים יותר. ברגע שהם יבינו שהם הפסידו, הם ירימו ידיים. הפעם לא נמצמץ״.

חוק הגיוס והברית עם הליכוד

בנוגע לחוק הגיוס, שעומד בלב המחלוקת הציבורית, דרעי מבהיר כי השליטה נמצאת כולה בידי הסיעות החרדיות, וכי לראש הממשלה יש את היכולת הפוליטית להעביר אותו. "אם ניתן אור ירוק, נתניהו יביא רוב והקואליציה תעביר את החוק. זה מונח כעת לפתחנו".

הוא ניצל את ההזדמנות גם כדי לשבח את המשמעת הקואליציונית המוחלטת בגוש הימין ביחס לדרישות החרדים: "אני אומר בנחרצות! לא היה לנו בכל הקדנציה הזאת אפילו ויכוח אחד עם הקואליציה, על איזה משהו שאנחנו רצינו - תקציבים לחינוך החרדי, חקיקה ועוד - שהם התנגדו לנו".