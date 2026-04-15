מטח כבד לצפון: 40 רקטות שוגרו מלבנון תוך חצי שעה

בדיוק בשעת פתיחת הלימודים, מעל 30 רקטות שוגרו מלבנון לעבר יישובי הגליל בשלושה מטחים כבדים. חלק מהרקטות יורטו, אחרים נפלו בשטחים פתוחים. גבר בן 61 נפצע מרסיסים בטמרה

יותר מ-30 רקטות שוגרו הבוקר (רביעי) מלבנון לעבר יישובי הגליל, בשנלושה מטחים כבדים שנורו בדיוק בשעת פתיחת הלימודים בהתאם להנחיות פיקוד העורף. בעקבות הירי, אזעקות צבע אדום נשמעו בקריית שמונה, תל חי, כפר גלעדי, משגב עם, מטולה ומנרה.

לפי ההערכות, מספר דקות לפני השעה 8:00 בבוקר שוגרו כ-10 רקטות לעבר אזור קריית שמונה, כש-7 מהן יורטו והשאר נפלו בשטחים פתוחים. שלוש דקות לאחר מכן שוגרו 10 רקטות נוספות, כשאחת מהן יורטה.

כרבע שעה אחרי הגל השני דווח על שיגור של עוד 10 רקטות לצפון - כשהפעם הופעלו התראות ביישובי קו העימות והגליל. מטח רביעי שוגר מעט לפני השעה 9:00 בבוקר, עם כ-5 רקטות לעבר קריית שמונה. צוותי מד"א העניקו טיפול רפואי לגבר בן 61, שנפצע באורח קל מרסיסים בגפיים.

כזכור, אתמול דובר צה"ל פרסם הודעה חריגה ובה אזהרה מפני אפשרות לירי רקטי מסיבי משטח לבנון לעבר ישראל. ההודעה פורסמה במקביל לפתיחת פגישת המשא ומתן בוושינגטון בין ישראל לנציגי ממשלת לבנון.

בצה"ל קראו לתושבים, ובמיוחד לאלו המתגוררים בקו העימות ובאזור הצפון, לשמור על דריכות גבוהה. "יש לגלות ערנות, לנהוג באחריות ולהישמע להנחיות פיקוד העורף", נמסר בהודעת הדובר. עוד הובהר כי מדובר בחלק מהתפתחות הלחימה וכי הכוחות ערוכים בשטח לכל תרחיש, הן בהיבט ההגנתי והן בהיבט ההתקפי.

