המבקר נגד משרד התחבורה: מחדל התעופה הפקיר נוסעים למחירי עתק

מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, מפרסם היום (רביעי) דוח חריף על התנהלות מערך התעופה הישראלי מאז פרוץ מלחמת "חרבות ברזל". הדוח קובע כי למדינת ישראל אין תוכנית אסטרטגית לתפקוד התעופה בעת חירום, מצב שהוביל לניתוק כמעט מוחלט של הקשר האווירי עם העולם.

לפי הממצאים, עם פרוץ הלחימה באוקטובר 2023, כ-80% מהחברות הזרות הפסיקו את טיסותיהן לישראל. משרד התחבורה ורשות התעופה האזרחית (רת"א) לא נערכו לתרחיש של עזיבת חברות זרות, והנטל נפל על שלוש החברות הישראליות בלבד. הדבר הוביל לזינוק של מאות אחוזים במחירי הכרטיסים ולמחסור חמור במושבים.

אנגלמן מסר עם פרסום הדוח: "לא ייתכן שבעת חירום, אזרחי ישראל יהיו בני ערובה של חברות תעופה זרות ושל זינוק בלתי מבוקר במחירים. היעדרה של אסטרטגיה תעופתית לאומית לעת חירום פוגע באופן אנוש ברציפות התפקודית של המדינה וביכולת של אזרחים לחזור לביתם או לצאת ממנו במחיר שפוי".

מחירי טיסות בלתי נתפסים

המבקר מציין כי חברות התעופה הישראליות (אל על, ישראייר וארקיע) נותרו ללא תחרות, מה שהביא לעליות מחירים דרסטיות. המחיר הממוצע לטיסה עלה בשיעור של עד 100% ואף יותר, כאשר אלפי ישראלים נאלצו לשלם סכומי עתק כדי לחזור ארצה או לצאת ממנה. המבקר מדגיש כי לא נעשה מספיק כדי לרסן את המחירים ולהגן על הצרכנים בשעת חירום.

כשל ב"גשר האווירי"

עוד חושף הדוח כי תוכנית "הגשר האווירי", שנועדה להבטיח את פעילות נתב"ג בחירום, לא יושמה כראוי. המדינה לא הגדירה את התעופה כ"שירות חיוני" באופן שמאפשר גמישות מרבית, והתלות בחברות זרות נותרה עקב אכילס של המשק הישראלי. אנגלמן קורא לממשלה לגבש לאלתר תוכנית לאומית שתבטיח רציפות תעופתית ומחירים הוגנים גם תחת אש