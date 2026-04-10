סגירת מעגל כפולה בעזה: תכננו לפגוע בכוחותינו - וחוסלו

כוחות צה"ל ממשיכים לשמור על דריכות עליונה מול ניסיונות של ארגוני הטרור להתארגן מחדש ולפגוע בלוחמים ברצועת עזה. מדובר צה"ל נמסר כי אתמול (חמישי) הכוחות תקפו וחיסלו בתקיפות מדויקות שני מחבלים שתכננו להוציא אל הפועל מתווי טרור נגד כוחותינו בטווח הזמן המיידי.

חיסול כפול: מדרום עד צפון

בזירה הדרומית של רצועת עזה, הכוחות זיהו וחיסלו את מחמוד ברים, מחבל המשתייך לארגון הטרור "כתאא'ב אלמג'האדין". מצה"ל נמסר כי ברים תצפת על הכוחות שפעלו במרחב, ובזמן שחוסל החזיק ברשותו אמצעי לחימה רבים שנועדו לשמש לתקיפה נגד צה"ל.

במקביל, בצפון הרצועה, צה"ל חיסל את אחמד מוחמד צאלח, מחבל מכוח הנוח'בה הרצחני של חמאס. על פי המודיעין הצבאי, צאלח פעל בימים האחרונים במטרה לקדם מספר מתווי טרור נגד כוחות צה"ל בגזרה. במסגרת התקיפה שבה חוסל, הותקפו וחוסלו עמו גם מספר מחבלים נוספים מארגון הטרור חמאס ששהו בקרבתו.

בצה"ל מדגישים כי המחבלים שחוסלו בשתי הזירות היוו איום ממשי ומיידי על ביטחון הכוחות בשטח, ולכן בוצעה סגירת מעגל מהירה לסיכולם.

לצד הדיווח על השמדת חוליות הטרור, בדובר צה"ל הבהירו את תמונת המצב המבצעית הנוכחית ומסרו: "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם, וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי". המסר מדגיש כי למרות ההסדרים בשטח, צה"ל לא מהסס להפעיל כוח קטלני נגד כל ניסיון לסכן את חיי הלוחמים.