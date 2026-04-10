אחרי הביקור בשומרון: חוק ההכרה ביו"ש עבר בטנסי

מוביל החקיקה חבר בית הנבחרים כריס טוד עם ראש מועצת שומרון יוסי דגן ב"מרפסת של המדינה" בפדואל שבשומרון

הסנאט בטנסי אישר ברוב מוחץ חוק הקובע כי המונח "יהודה ושומרון" יחליף את "הגדה המערבית" במסמכים רשמיים. ראש המועצה דגן: "צעד חשוב בתהליך של חזרה לאמת"

הישג היסטורי להתיישבות בזירה הבינלאומית. הסנאט של מדינת טנסי בארצות הברית אישר הלילה (חמישי לשישי) סופית את הצעת החוק להכרה רשמית ביהודה ושומרון. החוק עבר ברוב עצום של 28 תומכים מול 4 מתנגדים בלבד, לאחר עבודה מדינית מאומצת.

החקיקה החדשה קובעת מהפכה טרמינולוגית במסמכי המדינה הרשמיים. על פי החוק, מעתה ייעשה שימוש במונח "יהודה ושומרון" בלבד. המונח "הגדה המערבית", ששימש עד כה במסמכים רשמיים של המדינה, יבוטל לחלוטין ויצא משימוש.

המרתון המדיני של יוסי דגן

המהלך הגיע לשיאו לאחר פעילות ענפה של ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, וצוות יחידת קשרי החוץ של המועצה. דגן אירח בשומרון את חבר בית הנבחרים מטנסי, כריס טוד, וקיים מרתון פגישות עם מחוקקים ועם מושל טנסי ביל לי.

טנסי אינה המדינה היחידה שפועלת בכיוון זה. כיום, לא פחות מ-17 מדינות בארה"ב כבר מקדמות חקיקה דומה להכרה רשמית במונח "יהודה ושומרון". בין המדינות ניתן למצוא את פלורידה, אלבמה, אוקלהומה וג'ורג'יה, שם הצעות החוק כבר הוגשו ונמצאות בשלבי חקיקה.

"הארץ הזו ניתנה לכם על ידי ה'"

יוסי דגן בירך על אישור החוק ההיסטורי והדגיש את חשיבותו המורלית. "זהו צעד נוסף וחשוב בתהליך בינלאומי של חזרה לאמת", הצהיר דגן. לדבריו, החוק מבטל את השקר על ה"כיבוש" ומחזיר את המילים האמיתיות והתנ"כיות לשימוש הרשמי.



יוסי דגן מגנה את הצתת הרכב הפלסטיני: "אין הצדקה לאלימות"

חבר בית הנבחרים כריס טוד, שהוביל את המהלך, הביע תמיכה נלהבת בזכותו של עם ישראל על הארץ. "הארץ הזו ניתנה לכם על ידי ה' בזכות וצריך להגן עליה", אמר טוד לדגן. הוא הוסיף כי התרשם מהרצון של תושבי השומרון לחיות בשלום למרות האיומים סביבם.

המגמה של הכרה ביהודה ושומרון בקרב מדינות בארצות הברית הולכת ומתעצמת, כחלק משינוי תודעתי רחב. במועצה האזורית שומרון מדגישים כי ימשיכו לפעול בזירה המדינית כדי להביא להכרה רחבה נוספת בעולם ובצדקת הדרך של ההתיישבות.