דיווח בארה"ב: טראמפ ביקש מנתניהו לצמצם את התקיפות בלבנון

יום אחרי כניסת הפסקת האש לתוקף: נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ביקש מראש הממשלה בנימין נתניהו לצמצם את המתקפות בלבנון - כך דווח הערב (חמישי) ברשת NBC News. זאת במטרה להבטיח את הצלחת המשא ומתן עם איראן על הסכם לסיום המלחמה.

לפי הדיווח, השיחה התקיימה אחרי שנתניהו התחייב בהצהרתו אמש להמשיך לתקוף בלבנון - דבר שהוביל לאיומים מצד איראן להגיב לתקיפות ואף לסיים את הפסקת האש. למרות שגם ישראל וגם ארה"ב הבהירו כי הפסקת האש עם איראן לא כוללת את לבנון, גורם בכיר בממשל טראמפ אמר כי "הוסכם שישראל תהיה שותפה מועילה".

כזכור, מוקדם יותר היום נתניהו התייחס להמשך הלחימה בלבנון כששיתף ברשת תיעודים של תקיפות עומק של צה"ל כנגד חיזבאללה וחיסול בכיריו, והבטיח להמשיך באש עד לחזרת הביטחון אל תושבי הצפון.