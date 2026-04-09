נתניהו מתחייב לא להפסיק את האש: "נמשיך להכות"

ראש הממשלה שיתף תיעוד של תקיפות עומק של צה"ל וחיל האוויר, והתחייב שלא לעצור במערכה ולהמשיך במערכה בצפון ככל שיידרש

ראש הממשלה נתניהו פרסם פוסט לפני זמן קצר ברשתות החברתיות, בו שיתף תיעודים של תקיפות עומק של צה"ל כנגד חיזבאללה וחיסול בכיריו, והבטיח להמשיך באש עד לחזרת הביטחון אל תושבי הצפון.

"אנחנו ממשיכים להכות בחיזבאללה בעוצמה, בדיוק ובנחישות" התחייב, והרחיב "בביירות חיסלנו את עלי יוסף חרשי, מזכירו האישי של מזכ״ל ארגון הטרור חיזבאללה נעים קאסם ואחד האנשים הקרובים אליו ביותר".



בנוסף הודיע ראש הממשלה "במקביל, הלילה תקף צה״ל שורת תשתיות טרור בדרום לבנון: מעברים ששימשו להעברת אלפי אמצעי לחימה, רקטות ומשגרים, וכן מחסני אמל״ח, משגרים ומפקדות של חיזבאללה".



והמשיך והתחייב כי האש לא תינצר עד להשגת ביטחון מלא "המסר שלנו ברור: מי שפועל נגד אזרחי ישראל - נפגע בו. נמשיך להכות בחיזבאללה בכל מקום שיידרש, עד שנשיב את הביטחון המלא לתושבי הצפון".

