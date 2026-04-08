נתניהו: "הפסקת האש היא בתיאום מלא עם ישראל"

בהצהרה לתקשורת עם כניסת הפסקת האש לתוקף אומר נתניהו הערב (רביעי) כי "ישראל חזקה מאי פעם ואיראן חלשה מאי פעם".

נתניהו על הפסקת האש בשאגת הארי (לע"ם)

הוא הוסיף כי "יש לנו עוד יעדים להשלים, ואנחנו נשים אותם או בהסכמה או בחידוש הלחימה".

בדבריו אמר נתניהו: "מדינת ישראל השיגה הישגים אדירים, הישגים שעד לא מזמן היו נראים דמיוניים לגמרי. איראן חלשה מאי פעם, וישראל חזקה מאי פעם. זו השורה התחתונה של המערכה הזו, עד לרגע זה.

ואני מבקש להבהיר: יש לנו עוד יעדים להשלים - ואנחנו נשיג אותם או בהסכמה או בחידוש הלחימה. אנחנו ערוכים לחזור ללחימה בכל רגע שיידרש. האצבע על ההדק".

זו אינה סיומה של המערכה

"כפי שאתם יודעים הלילה נכנסה לתוקפה הפסקת אש זמנית בת שבועיים בין ארצות הברית לבין איראן, בתיאום מלא עם ישראל. לא, הם לא הפתיעו אותנו ברגע האחרון. עכשיו אני מבקש להדגיש - זו אינה סיומה של המערכה. זו תחנה בדרך להשגת כל היעדים שלנו.

איראן נכנסת למשא ומתן כשהיא מוכה וחלשה מאי פעם. היא התחייבה לפתוח את מצרי הורמוז אחרי שוויתרה על כל התנאים המקדימים שלה. היא ויתרה על ביטול הסנקציות, קבלת פיצויים, סיום סופי של המלחמה וגם הפסקת אש בלבנון. בשעה שאיראן חלשה מאי פעם, ישראל חזקה כפי שלא הייתה מעולם".

"לפני שישה שבועות, לראשונה בהיסטוריה, יצאנו למלחמה כתף אל כתף עם ידידי הנשיא טראמפ ובעלת בריתנו הגדולה ארצות הברית. יצאנו למבצע היסטורי, למבצע הגדול ביותר שידע המזרח התיכון. דבר כזה מעולם לא היה בתולדות ישראל".

לפי נתניהו, מה השגנו עד הרגע הזה:

ריסקנו את מכונת ייצור הטילים של איראן.

לא רק שהשמדנו טילים קיימים, השמדנו את המפעלים שמייצרים את הטילים.

האיראנים יורים מה שנשאר להם במחסנית, והמחסנית הולכת ומתרוקנת.

אבל הם לא מייצרים טילים חדשים.

פגענו קשות בתוכנית הגרעין של איראן.

השמדנו תשתיות גרעין רבות, מפעלי צנטריפוגות, ועוד דבר, וחיסלנו עוד מדעני גרעין שהצטרפו לאלה שחיסלנו ב'עם כלביא'.

וביחס לחומר המועשר שעדיין נותר באיראן. כפי שאמרו היום בכירי ממשל טראמפ - החומר המועשר ייצא כולו מאיראן. או שהוא יצא בהסכמה או שהוא יצא בחידוש לחימה. ואנחנו רואים עין בעין בנושא הזה.

ריסקנו את מכונת הכסף ומכונת ייצור הנשק של משמרות המהפכה. השמדנו מפעלי פלדה, מפעלי פטרוכימיה, מפעלי ייצור נשק, גשרים ומסילות ברזל לשינוע כוחות ונשק.

השמדנו תשתיות צבאיות - את חיל הים האיראני, עשרות כלי טיס, בסיסי טילים ומפקדות.

פגענו קשות במנגנון הדיכוי של המשטר, חיסלנו אלפי פעילים שלו והוכחנו שאנחנו יכולים לצוד אותם בכל מקום. אין להם איפה להסתתר.

חיסלנו את בכירי המשטר, מהרודן חמינאי ועד צמרת משמרות המהפכה והבסיג'.

כתוצאה מהנחישות והעוצמה של ישראל, עוצמה ונחישות שכולם רואים במזרח התיכון, אנחנו יוצרים בריתות חדשות עם מדינות באזור.

בסיום דבריו הוסיף נתניהו: "כפי שהבטחתי לכם עוד בתחילת מלחמת התקומה - שינינו את פני המזרח התיכון לטובת ישראל באופן דרמטי, ונמשיך לעשות זאת. כי אנחנו הצד היוזם, אנחנו הצד הלוחם, ובעזרת ה' - אנחנו הצד המנצח. חג מימונה שמח אזרחי ישראל, חג אחדות ישראל. תרבחו ותסעדו״.